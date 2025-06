Comparto bovino e ovino, allarme dermatite bovina: ministero al lavoro con le Regioni

“Il ministero della Salute in stretto contatto con quello dell’Agricoltura sono già a lavoro insieme alle Regioni per adottare ogni misura atta a contenere le emergenze sanitarie nel settore bovino e ovino. Al momento le criticità emergenti dai fenomeni riscontrati risultano di carattere territoriale, come in Sardegna e particolarmente circoscritti come in Lombardia, e pur destando preoccupazione si ritiene possano essere controllate e contenute”. E’ quanto fa sapere il Ministero della Salute: “L’attenzione rimane alta – si legge in una nota – per monitorare gli sviluppi futuri e quindi essere pronti per contrastare prontamente l’effetto di eventuali nuovi casi”.