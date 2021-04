Compass 4xe Trailhawk apre una nuova era per Jeep

La nuova Jeep Compass 4xe nella versione Trailhawk è un’automobile del presente, con tutto quanto servirà per il futuro. E’ infatti un C-Suv, oggi il segmento più venduto e ricercato. Ha però anche autentiche capacità fuoristradistiche, cosa rarissima per i suv, con angoli d’attacco e d’uscita record, la trazione integrale e possibilità di disinserire i sistemi di controllo della trazione. Infine, ha ben tre opzioni di alimentazione: ibrida, full electric e E-save, modalità ecologica con cui le batterie si ricaricano molto velocemente guidando. Una massa di opportunità e opzioni a cui, in pochi minuti, anche un guidatore del XX secolo si abitua comodamente. A tutto questo si abbinano il design rivisto rispetto alla precedente versione, interni minimalisti e grandi dotazioni di sicurezza e infotainment. Il prezzo è in linea con i competitor, ovvero 49.200 euro.

E’ il top di gamma del nuovo Compass, che è disponibile nelle concessionarie anche con le classiche motorizzazioni benzina e diesel. La versione ibrida però è quella che un automobilista più smaliziato deve guardare con attenzione. Perchè grazie alla funzione full electric, si può accedere sempre e comunque in qualsiasi zona a traffico limitato, anche delle più oltranziste. Il passaggio dalla modalità ibrida a quella a zero emissioni è percettibile solo a livello acustico, perchè erogazione della potenza e prestazioni sono simili. L’autonomia in modalità solo elettrica è compresa tra 49 e 52 chilometri, mentre la velocità massima è limitata a 135 km/h. Il comodo tastierino a sinistra del volante prevede anche una terza modalità di alimentazione, ribattezzata e-save, che recupera l’energia dalle frenate ricaricando le batterie. Un cocktail perfetto.

Sulla Trailhawk di serie c’è il sistema di controllo della trazione Selec-Terrain a cinque modalità, inclusa quella Rock per la guida in puro fuoristrada. E qui, il Compass sorprende. Perchè gestisce pendenze frontali superiori ai 20 gradi, e laterali di 30 grandi, senza scomporsi nonostante la massa complessiva sia rilevante. Sterzo e ammortizzatori rendono agevole anche un percorso fuoristrada spinto. Nella guida di tutti i giorni, il Trailhawk se la cava altrettanto bene. La tenuta di strada e la frenata sono ottime, anche grazie a pneumatici generosi e alla trazione integrale permanente. L’accelerazione in modalità ibrida consente di passare da 0 a 100 km/h in sette secondi e tre decimi, con velocità massima di 200 km/h. La potenza abbonda, il motore a benzina turbocompresso da 1.3 litri fornisce 180 cavalli, quello elettrico montato sull’asse anteriore, altri 60 cavalli, che si sentono in partenza e in accelerazione. Tutto quest’insieme di tecnologie si riassume in consumi di appena 2-2,1 litri per 100 km nel ciclo combinato, emissioni di Co2 si 47 grammi al km e omologazione Euro 6d Final.

A bordo la gestione di tutti questi sistemi avviene attraverso i comandi al volante e la strumentazione digitale in Hd. Il computer di bordo ha invece uno schermo centrale touch tramite cui si possono gestire le preferenze relative all’infotainment, ai vari Adas in dotazione. Si possono connettere due smartphone, e sono presenti anche per la fila dei passeggeri posteriori prese di corrente e Usb per ricaricare computer e ogni device mobile. La posizione di guida molto alta garantisce una buona visibilità. Il bagagliaio, complice la presenza del sistema di trazione elettrica, è invece un pò sacrificato, appena 420 litri. Colori e personalizzazioni sono praticamente infinite. Il Compass, che inglese vuol dire bussola, Trailhawk è un compagno di avventura cui affidarsi in città come nei guadi.

(ITALPRESS).