Competenze di base e trasversali: come potenziarle?

Si chiamano competenze di base e trasversali e sono le skills che servono alle aziende per migliorare i processi interni e avviare percorsi di innovazione condivisi ed efficaci.

L’Europa, dal 2018, ha dettato precisi standard che tutti i cittadini, e i lavoratori delle aziende dell’Unione, devono raggiungere per ottenere un livello equo di diffusione delle competenze. Di questo obiettivo e degli strumenti operativi per centrarlo, parla L’incentivo del Lunedì di questa settimana.

Cosa sono le competenze di base e trasversali

Definite anche nella macrocategoria competenze chiave, le skills di base e trasversali non sono altro che l’insieme di alcune abilità che riguardano 8 macrocategorie particolari:

competenze alfabetico – funzionali

matematiche e in scienza, tecnologia e ingegneria

personali, sociali e nella capacità di imparare ad imparare

in materia di cittadinanza

multilinguistiche

digitali

imprenditoriali

in materia di consapevolezza ed espressione culturali

Per le aziende si tratta di competenze importanti in qualsiasi ambito, perché soltanto con un giusto upgrade in tutte queste sfaccettature, si possono innovare sia i processi che i prodotti. Tutta questa operazione ha un costo per le aziende? L’avviso 2/2022 di Fondimpresa risponde a questo interrogativo.

La nuova finestra dell’avviso 2/2022 Fondimpresa

Per le aziende iscritte a Fondimpresa, l’avviso 2/2022 sulla formazione legata alle competenze di base e trasversali consente di avviare percorsi di upskilling e reskilling in modo praticamente gratuito.

Il tesoretto complessivo messo a disposizione di Fondimpresa per l’avviso 2/2022 è di 40 milioni di euro. La quarta finestra temporale utile alle aziende per accedere all’avviso scadrà il prossimo 31 maggio 2023.

Time Vision, in quanto agenzia per la formazione accreditata presso Fondimpresa, ha progettato un catalogo con un ampio ventaglio di skills da potenziare, e si basa su una metodologia formativa dinamica e innovativa con:

contenuti aggiornati

lezioni teoriche approfondite

docenti professionisti con un solido curriculum e con una comprovata esperienza

un monitoraggio costante del lavoro

Le caratteristiche dei percorsi di formazione Time Vision legati alle competenze di base e trasversali?

offerta formativa costruita sugli obiettivi dettati dall’Europa

contenuti e metodologie basate sulle esigenze delle aziende

percorsi di apprendimento smart dalle 20 alle 60 ore di lezione

Per maggiori informazioni: https://www.timevision.it/fondi-interprofessionali/competenze-di-base-e-trasversali-nuova-finestra/