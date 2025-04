Competenze per lo Sviluppo, Vito Grassi: Nuovi modelli organizzativi per premiare il talento

In che modo il mondo produttivo può valorizzare il capitale umano? “Se parliamo di piccole e medie aziende, intervenire sull’organizzazione del lavoro è un elemento fondamentale per fronteggiare i problemi dovuti alla denatalità, alla difficoltà di reperire cervelli e, soprattutto, di trattenerli”. Ad affermarlo è Vito Grassi, amministratore delegato di Graded e presidente di ALuiss, intervenendo alla terza edizione di Agenda Sud 2030 “Competenze per lo sviluppo”. “Servono nuovi modelli organizzativi – culturali innanzitutto – distinguendo tra proprietà, indirizzo e gestione, che è un lavoro non sempre facile per le imprese di piccola dimensione. Serve la formazione continua, creando partnership con Academy e scuole di alta formazione. Ma soprattutto è necessario premiare il talento con meccanismi nuovi che noi stiamo sperimentando nel nostro piccolo attraverso l”Orbita Graded’, con l’obiettivo di trasformare le deleghe operative dei dipendenti prima in procure e poi in responsabilità dirette di aziende satelliti, rendendo l’azienda una sorta di incubatore di startup”.