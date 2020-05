Compie 18 anni in quarantena e pubblica il suo primo singolo

Compie 18 anni mentre è in quarantena e come regalo per questo traguardo pubblica il suo primo singolo che si intitola “18”. La protagonista e’ Cecilia Puccinelli, studentessa dell’ultimo anno del liceo scientifico di Reggio Calabria. Cresciuta a pane e musica – il papa’ e’ violinista, la mamma cantante lirica – ha studiato violoncello al conservatorio, scoprendo poi di volersi concentrare su chitarra, pianoforte e canto. Per i suoi 18 anni, la giovane cantante vuole ringraziare la musica pubblicando il suo primo singolo, raccontando una sincera esperienza adolescenziale che, specialmente in un periodo come questo, fa scoprire nuovi modi di vivere e coltivare un amore.

