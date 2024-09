Compleanno di Napoli: 263 creativi in gara il per logo dei 2.500 anni

Napoli millenaria in un’immagine: aglisono arrivaten quattro versioni digitali (a colori, in toni di grigio, in negativo, in orizzontale e in verticale) corredate da una relazione sulle scelte del percorso progettuale, che verranno valutate da un’apposita commissione.Hanno accettato la sfida in maggioranza italiani,alcuni designer stranieri residenti in Italia e due domande sono arrivate“Certamente non sarà facile scegliere l’immagine simbolica per comunicare all’esterno le attività del Comune legate alle celebrazioni dei 2500 anni dalla fondazione della Città di Napoli – ha osservato– Mi auguro che i creativi che hanno partecipato al nostro avviso pubblico abbiano saputo raccontare l’essenza di questa città millenaria con un patrimonio culturale inestimabile, una bellezza apprezzata dai turisti di tutto il mondo e con un capitale di umanità enorme”. II logo che sarà scelto per celebrare i 2500 anni di Napoli dovrà cogliere le mille sfaccettature della Città:attrattore di investimenti e risorse, che scommette sulla sostenibilità ambientale e sulla imprenditoria giovanile per presentarsi come un modello di sviluppo e di modernizzazione, sintetizzando le tradizioni con l’eccellenza tecnica e tecnologica nonché il legame esistente tra le comunità locali e il loro patrimonio in un esempio unico di coesistenza tra patrimonio materiale e immateriale.