Compleanno di re Carlo, 70 velivoli della Royal Navy sorvolano Londra

Circa 70 velivoli della Royal Navy, dell’esercito britannico e della Royal Air Force, hanno preso parte ai primi festeggiamenti ufficiali per il compleanno di re Carlo III che si sono svolti oggi a Londra. Il re, la regina e altri membri della famiglia reale hanno guardato dal balcone di Buckingham Palace mentre gli aerei sorvolavano il centro della capitale in uno spettacolo di sei minuti. Il momento piu’ significativo e’ avvenuto quando 18 aerei si sono disposti in volo formando la sigla “CR”, ovvero “Charles Rex”, che ha provocato la reazione positiva e sorpresa della famglia reale che ha applaudito dal balcone.