Compleanno in Giappone per Meloni: io al lavoro, vostro affetto mia forza

Tokyo, 15 gen. (askanews) – “Ci tengo a ringraziare ciascuno di voi per gli auguri, per i tanti commenti, i tanti messaggi, i tanti post, per l’affetto che mi è arrivato anche se sono lontana”. Lo afferma la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un videomessaggio di ringraziamento pubblicato sui social in occasione del suo 49mo compleanno che sta trascorrendo a Tokyo.

“Vengo dall’Oman, sto andando verso la Corea del Sud, in una missione internazionale – ha spiegato – che serve a rafforzare alcuni rapporti estremamente strategici per l’Italia. Ma nonostante io sia al lavoro così lontana da casa, il vostro affetto è arrivato e vi garantisco che fa la differenza, siete la mia forza. Grazie”.