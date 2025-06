Compliance ed Etica nelle P.A. perché “centrati” dagli statistici economici piuttosto che dai “contabili”

di Claudio Quintano(*) con assistente Gemini GOOGLE

L’evento, previsto e realizzato dall’ISTAT, per il 25 giugno 2025, dalle 10:30 alle 13:00, ha avuto l’obiettivo di promuovere un approccio organizzativo integrato per il raggiungimento di obiettivi etici e fornire strumenti concettuali e metodologici adeguati. La conferenza ha visto la partecipazione di ricercatori, funzionari pubblici e stakeholder, che hannodiscusso di vari aspetti della gestione dell’etica organizzativa. Lo scopo è stato quello di favorire lo scambio di esperienze per rafforzare la cultura dell’etica e della trasparenza nei processi pubblici.

Sono disponibili maggiori dettagli sull’evento e sull’Istat visitando la pagina: Giornata della Trasparenza Istat(qui). https://www.istat.it/evento/giornata-della-trasparenza-compliance-ed-etica-nuove-sfide-per-le-pubbliche-amministrazioni/

Riepilogo del Programma

L’evento ha preso il via alle 10:00 con la registrazione dei partecipanti, seguita alle 10:30 dai saluti istituzionali e l’introduzione ai lavori a cura di Paolo Weber, Direttore centrale risorse umane e Responsabile anticorruzione e trasparenza dell’Istat.

La prima sessione, “L’importanza dell’integrazione fra sistemi gestionali”, ha visto due interventi:

Alle 11:00 , Katia Ambrosino dell’Istat ha discusso “Lo standard per la certificazione di un sistema integrato anticorruzione”.

Alle 11:20 , Giovanni Melardi dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) ha condiviso “ISO 37001: l’esperienza di AgID”.

La seconda sessione, “Compliance ed etica organizzativa”, ha proseguito con:

Alle 11:40 , Massimo De Angelis e Sveva Batani dell’Agenzia Spaziale Italiana hanno affrontato il tema “Prevenzione e trasparenza nei controlli interni dei progetti finanziati dal PNRR”.

Alle 12:00 , Angela Leonetti dell’Istat ha parlato di “Etica e trasparenza fra adempimento e bilanciamento”.

Le conclusioni dell’evento sono state affidate nuovamente a Paolo Weber alle 12:20.

I lavori sono stati moderati da Fabrizio Rotundi, della Direzione centrale risorse umane dell’Istat e Funzione di conformità ISO 37001:2016.

Spunti dalla Giornata della Trasparenza Istat (25 Giugno 2025)

La Giornata della Trasparenza Istat, tenutasi ieri, 25 giugno 2025, ha offerto numerosi spunti cruciali sul tema della compliance e dell’etica nelle pubbliche amministrazioni. Ecco i principali:

L’Importanza dell’Integrazione tra Sistemi Gestionali

Un punto focale è stata la necessità di un approccio integrato nella gestione dei sistemi, in particolare per l’anticorruzione. L’intervento di Katia Ambrosino dell’Istat ha evidenziato come lo standard per la certificazione di un sistema integrato sia fondamentale per garantire efficacia e coerenza nelle politiche anticorruzione. Complementarmente, Giovanni Melardi di AgID ha condiviso l’esperienza positiva con la certificazione ISO 37001, uno standard riconosciuto a livello internazionale per i sistemi di gestione anticorruzione, dimostrando come l’adozione di tali norme possa rafforzare significativamente la governance.

Compliance ed Etica Organizzativa: Nuove Sfide e Bilanciamenti

La discussione ha sottolineato come la prevenzione e la trasparenza siano elementi chiave, soprattutto nel contesto dei controlli interni dei progetti finanziati dal PNRR. Massimo De Angelis e Sveva Batani dell’Agenzia Spaziale Italiana hanno messo in luce le sfide e le metodologie per assicurare che i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza siano gestiti con la massima integrità e tracciabilità.

Inoltre, Angela Leonetti dell’Istat ha esplorato il delicato equilibrio tra l’adempimento normativo e la promozione di una vera e propria cultura etica. Questo significa andare oltre la semplice osservanza delle regole, per sviluppare un’etica organizzativa intrinseca che guidi le azioni e le decisioni, bilanciando la conformità con i valori fondamentali.

Il Ruolo Cruciale della Direzione Risorse Umane

La figura di Paolo Weber, Direttore centrale risorse umane e Responsabile anticorruzione e trasparenza dell’Istat, ha evidenziato il ruolo strategico delle Direzioni Risorse Umane in questi processi. Non solo come garanti delle procedure, ma anche come promotori attivi di una cultura organizzativa basata sull’etica e sulla trasparenza. La sua presenza sia nell’introduzione che nelle conclusioni ha sottolineato l’impegno dell’Istat nel fare di questi principi un pilastro della propria operatività.

In sintesi, la Giornata ha ribadito che la trasparenza e l’etica non sono semplici adempimenti burocratici, ma veri e propri driver di efficienza e fiducia per le pubbliche amministrazioni, richiedendo un approccio integrato, un’attenzione costante alla prevenzione e un forte radicamento culturale.

Ora i dettagli dei tre punti considerati

Approfondimento sui Tre Punti Chiave della Giornata della Trasparenza Istat

La Giornata della Trasparenza Istat, che si è tenuta l’altro ieri, 25 giugno 2025, ha messo in luce tre aree fondamentali per il futuro della trasparenza e dell’etica nella pubblica amministrazione. Vediamo in dettaglio gli spunti emersi per ciascuna di esse.

L’Importanza dell’Integrazione tra Sistemi Gestionali: Verso una Compliance Armonizzata

Il primo punto ha sottolineato con forza la necessità di un approccio olistico e integrato ai sistemi di gestione, specialmente per quanto riguarda l’anticorruzione. Katia Ambrosino dell’Istat ha dettagliato come la certificazione di un sistema integrato anticorruzione non sia solo un adempimento formale, ma uno strumento strategico per garantire che le politiche di prevenzione siano pervasive e coerenti a tutti i livelli dell’organizzazione. Questo significa superare la logica dei “silos” e far dialogare i diversi processi gestionali (es. gestione del rischio, controlli interni, procedure di acquisto) per creare una rete di sicurezza robusta contro la corruzione. L’esperienza di Giovanni Melardi di AgID con la certificazione ISO 37001 ha fornito un esempio pratico e tangibile di come l’adozione di standard internazionali possa tradursi in una maggiore efficacia e credibilità. La ISO 37001, infatti, offre un quadro metodologico rigoroso per implementare un sistema di gestione volto a prevenire, individuare e affrontare le pratiche di corruzione, dimostrando che l’integrazione è la chiave per una compliance non solo reattiva ma proattiva.

Compliance ed Etica Organizzativa: Il Delicate Equilibrio tra Regole e Valori

La seconda area di discussione ha esplorato la complessità di coniugare la compliance normativa con una profonda etica organizzativa. L’intervento di Massimo De Angelis e Sveva Batani dell’Agenzia Spaziale Italiana ha illustrato le sfide concrete della prevenzione e trasparenza nei controlli interni dei progetti finanziati dal PNRR. In questo contesto, l’enorme mole di risorse e la necessità di tempi rapidi impongono meccanismi di controllo ancora più stringenti e trasparenti, evidenziando come la compliance non sia un ostacolo, ma un facilitatore per la buona riuscita dei progetti. Parallelamente, Angela Leonetti dell’Istat ha approfondito il concetto di “Etica e trasparenza fra adempimento e bilanciamento”. Questo intervento ha messo in luce che una vera cultura etica va oltre il semplice rispetto delle leggi. Si tratta di infondere valori di integrità, responsabilità e imparzialità nel DNA dell’organizzazione, bilanciando la rigidità dell’adempimento con la flessibilità necessaria per affrontare dilemmi etici complessi e promuovere comportamenti virtuosi anche in assenza di una norma specifica. L’obiettivo è costruire una reputazione basata sulla fiducia e sull’integrità.

Il Ruolo Cruciale della Direzione Risorse Umane: Architetti della Cultura Etica

Infine, la Giornata ha enfatizzato il ruolo centrale delle Direzioni Risorse Umane (HR) in questo panorama. La figura di Paolo Weber, Direttore centrale risorse umane e Responsabile anticorruzione e trasparenza dell’Istat, ha rappresentato emblematicamente questa funzione. Le HR non sono più solo responsabili della gestione del personale, ma diventano veri e propri architetti della cultura organizzativa. Spetta a loro il compito di integrare i principi di etica e trasparenza nei processi di assunzione, formazione, valutazione e sviluppo del personale. Questo significa promuovere una leadership etica, fornire strumenti per la segnalazione di illeciti (whistleblowing) e creare un ambiente in cui l’integrità sia premiata e la non conformità gestita con rigore. In sintesi, le HR sono chiamate a essere il motore del cambiamento culturale, garantendo che i valori di trasparenza e anticorruzione siano non solo formalmente dichiarati, ma profondamente vissuti da ogni membro dell’organizzazione.

Questi spunti delineano un percorso chiaro per le pubbliche amministrazioni, evidenziando l’importanza di un impegno costante e multidisciplinare per costruire un futuro più trasparente ed etico.

PERCHE’ LA STATISTICA IN TUTTO QUESTO E NON LE REGOLE DELLA CONTABILITA APPROCCIO PIU’ A PORTATA DI MANO DEI RAGIONIERI, PERALTRO, ANCH’ESSI NELLA MISURA GIUSTA PRESENTI NELL’ISTAT?

È un’ottima domanda, interviene l’assistente Gemini GOOGLE e tocca un punto fondamentale: la differenza tra la contabilità (le regole del “dare e avere”, dei flussi finanziari) e la statistica nel contesto della trasparenza e dell’etica nella pubblica amministrazione.

Ecco perché la statistica è centrale, specialmente in un evento organizzato dall’Istat (Istituto Nazionale di Statistica), e non solo le regole della contabilità:

Istat è l’ente di riferimento per la statistica ufficiale: L’evento è organizzato dall’Istat, la cui missione principale è produrre e diffondere dati statistici ufficiali. È naturale che l’istituto metta in risalto il ruolo della statistica nella governance e nella trasparenza. La Trasparenza va oltre il mero bilancio: Le regole contabili sono essenziali per la trasparenza finanziaria: ci dicono quanti soldi sono entrati, quanti sono usciti e per cosa nominalmente . Garantiscono la correttezza formale delle operazioni economiche e la rendicontazione delle spese. Senza una contabilità chiara, non c’è trasparenza di base.

La statistica , invece, fornisce la capacità di andare oltre il dato contabile . Ci permette di capire cosa è stato fatto con quei soldi , quali risultati sono stati raggiunti , quanti cittadini sono stati coinvolti , quale impatto una politica ha avuto sulla società o sull’economia . In altre parole, la statistica misura l’ efficacia, l’efficienza e l’impatto delle azioni della pubblica amministrazione. Misurazione della Performance e dell’Impatto: Come si valuta se una politica anticorruzione sta funzionando? Non basta sapere quanto si è speso per corsi di formazione o software. Serve sapere se il numero di illeciti è diminuito, se la percezione della corruzione è cambiata, se i tempi di risposta dell’amministrazione sono migliorati. Questo richiede indicatori statistici .

Per i progetti finanziati dal PNRR , la contabilità registrerà le spese. Ma la statistica ci dirà se i progetti hanno effettivamente generato occupazione, se le infrastrutture sono state completate nei tempi e hanno avuto l’effetto previsto sulla mobilità o sull’ambiente. Supporto alle Decisioni e Prevenzione dei Rischi: La statistica consente di analizzare trend, identificare anomalie e correlazioni che possono indicare rischi di inefficienza, spreco o persino corruzione. Ad esempio, l’analisi statistica dei dati di appalto può rivelare pattern sospetti che non emergerebbero da una semplice verifica contabile.

Fornisce le basi per la programmazione e la valutazione delle politiche pubbliche in modo “evidence-based” (basato sull’evidenza). Rafforzamento della Cultura Etica: Promuovere l’etica significa anche poter dimostrare con i dati che le decisioni prese sono giuste , equo e benefiche per la collettività. La statistica offre gli strumenti per questa dimostrazione.

In conclusione, mentre le regole della contabilità sono il fondamento per la trasparenza finanziaria e la legalità delle spese, la statistica è lo strumento che permette di misurare la trasparenza sull’efficacia, sull’impatto e sulla qualità complessiva dell’azione amministrativa, supportando una governance etica e basata sui fatti. L’Istat, in quanto custode dei dati del Paese, è il motore naturale di questa visione più ampia della trasparenza.

Correttissimo questo contributo dell’assistente Gemini GOOGLE. Alla prossima

(*)Prof. Claudio Quintano – claudio.quintano.emeritoETuniparthenope.it – Emeritus Professor of Economic Statistics, Department of Management and Quantitative Studies (DISAQ Excellence Department), University of Naples Parthenope.- Via Generale Parisi, 13 – 80132 Napoli (NA) Former University Rector (2010-2016) of University of Naples “Parthenope” Now, Teacher of Tomorrow’s Measures to Meet the UN Sustainability in the Department of Law and Economics University Suor Orsola Benincasa – Corso Vittorio Emanuele n. 292, 80122 Napoli- He engages to spread to the learners the acquiring the knowledge and to promote Sustainable Development, and Sustainable Lifestyles Goals.