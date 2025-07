Complimenti ad Andrea Lenzi, nuovo presidente del Cnr

di Claudio Quintano (*)

Complimenti al nuovo Presidente del CNR, Andrea Lenzi, prof. emerito di Endocrinologia della Università di Roma la Sapienza, Presidente, in carica, della Scuola Superiore di Studi Avanzati, notissimo per essere riconosciuto, già da molti anni, – in Italia ed all’estero, eccellente nei campi strategici della Medicina. Egli succede alla prof.ssa Maria Chiara Carrozza, meritato “numero uno” fino ad ieri del CNR, come fu altrettanto nel consesso della Conferenza dei Rettori. Ho avuto motivo di incontrare il prof. Andrea Lenzi, [ricordo, ero assistente ordinario di statistica – nel 1968 (all’ Università di Napoli Federico II – Facoltà di Economia)] alla Sapienza, essendo frequentatore degli istituti universitari romani dell’area statistico-metodologica, demografica e della statistica Economica, (degli istituti scientifici disciplinari omonimi della Città universitaria) e quelli allocati, fuori dalle Cliniche, ma nell’area di “Scienze politiche” della Citta Universitaria, ove aveva il suo studio anche Andrea Lenzi.

Un elenco di colleghi, frequentando i quali, ebbi modo di conoscere colui che sarebbe diventato, il Presidente del CNR: Renato Guarini (Preside della facoltà di statistica e Rettore di Roma La Sapienza, Giorgio Marbach, Alfredo Rizzi, anche miei diretti mentori, con partecipazione alle loro ricerche, Antonio Golini…. ed I loro assistenti e collegati, (e non) che ebbi modo di apprezzare per il loro livello scientifico; nella zona di Scienze Politiche Franco Giusti, Ornello Vitali, anch’egli, bontà sua, mi coinvolse nelle sue ricerche, nonché nel direttivo della Società Italiana di Economia Demografia e Statistica (SIEDS) di cui era Presidente. Poi il metodologo Giuseppe Guerrieri che era stato anni prima chiamato all’Istituto Universitario Navale di Napoli e per alcuni mesi fu anche Rettore, dove egli ebbi modo di approdare molti anni dopo, e nel medesimo collettivo della Governance – da parte mia immeritatamente – della medesima istituzione trasformatasi poi in Università degli Studi di Napoli “Parthenope” (Cfr.prof.ssa Rosalba Ragosta, Università degli Studi di Napoli “Parthenope ” La Storia in occasione del Centenario 1920 2020, Editore Artem, Napoli pubblicazione: Novembre 2023 ISBN:9788856908275)

Vi furono altre occasioni, napoletane, stavolta, al Ceinge, prestigioso centro di ricerca nel campo della biologia molecolare e delle biotecnologie avanzate applicate alla Salute dell’Uomo, diretto dal prof. Franco Salvatore

Ad Maiora, prof. Andrea Lenzi

(*) Prof. Claudio Quintano – Emeritus Professor of Economic Statistics, Department of Management and Quantitative Studies (DISAQ Excellence Department), University of Naples Parthenope. Former University Rector (2010-2016) of University of Naples "Parthenope"