Comportamenti antichi ora attentati da revisioni di dubbio gusto

Leone XIV, da buon americano, non ha perso tempo. Già ieri, primo giorno della nuova vita da Capo della Chiesa, ha iniziato a operare. Sta riprendendo il discorso dal punto in cui lo stesso si era fermato con la fine di Francesco. L’urgenza è dettata dalle due principali incombenze che tengono impegnata particolarmente. La Santa Sede. La prima è per buona parte riconducibile ai bollenti spiriti che si sono evidenziati all’interno della Chiesa Cattolica. Gli stessi non si riferiscono a sfumature quanto a problematiche più complesse che potrebbero avere, se si realizzassero, ripercussioni notevoli per il Vaticano, non tutte positive. La seconda è di tutt’altra specie, probabilmente il termine più adatto per definirla è secolare. Sui fatti interni della prima questione sarebbe azzardato provare a cimentarsi, talmente arduo é l’argomento. Tanto da dare filo da torcere allo stesso clero. Non così per quanto, con buona probabilità, potrebbe iniziare a venir fuori dalle Mura oltre il Tevere. Usando gli attrezzi dei boscaioli, i vari argomenti possono essere sfrondati e sintetizzati in poche parole: il ritorno della pace nel mondo. Nonostante l’esercizio di sintesi appena proposto, nella sostanza è necessario che la Chiesa, tentando di uniformarsi al comportamento della parte laica della popolazione del pianeta, si faccia una ragione che il mondo, salvo limitate eccezioni, è in guerra. Tanto sta accadendo anche perché le fiamme dei suoi fuochi si stanno estendendo verso aree finora in stato di quiescenza.

Il riferimento va alla rapida ascesa della violenza tra India e Pakistan per l’annessione della regione del Kashmir che ognuna delle due fin dalla fine della seconda guerra mondiale rivendica. Anche se non è stato dichiarato ufficialmente se non dai diversi gruppi terroristici, lo stato di belligeranza di tutti o quasi i paesi contro tutti e tutto si è oltremodo diffuso. Sua Santità ha dovuto riconoscere, non senza dolersene, che la sua elezione è coincisa con il riacutizzarsi della crisi accennata sopra tra India e Pakistan. Dei morti non si deve dire altro se non il bene e le cose buone che hanno fatto e tale comportamento era stato già adottato in Grecia, durante il periodo classico. I suoi innesti ebbero buona presa a Roma, quando i greci diventarono di casa in Italia, soprattutto nel Meridione. Questa situazione durò tanto che lo stesso territorio fu definito Magna Grecia e ancora oggi sono diversi quelli che usano tale denominazione. L’ uso dell’orazione funebre a Roma fu riservata in buona parte a persone che si erano ben distinte in vita. Un’ idea fantastica e allo stesso tempo realistica si può ricavare leggendo la tragedia di Shakespeare Giulio Cesare. Quindi, per secoli, un’indicazione particolarmente seguita è stata e lo è ancora, quella di riferire solo gli aspetti positivi del commemorato. Non sta accadendo sempre così, soprattutto negli ultimi giorni e già l’evidenziare in senso negativo alcuni atteggiamenti di Francesco rispetto alle dichiarazioni, fino a ora poche e succinte, fatte in un solo giorno da Leone XIV . Ha solo accennato a quanto intende fare, quindi il raffronto è un esercizio inutile oltreché indice di una caduta di stile. Tanto da qualsiasi punto di vista si consideri quel comportamento. Probabilmente basta una sola considerazione a illuminare il mondo su come agirà il nuovo Capo della Cristianità. È il primo Papa in assoluto a essere laureato in matematica. Per Sua Santità il risultato della somma 2+2 è 4 e solo quel numero. Chi volesse tentare di convincerlo che quella stessa, in circostanze particolari, può essere 3 o 5, resterà certamente deluso.

Quanto fin qui riportato è solo una introduzione, cui farà seguito ben altro.