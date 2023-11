Comprare casa all’asta? Arriva Simplex Domus, la startup che ti aiuta a scovare gli affari

Siamo un popolo di navigatori, poeti e… proprietari di casa. Secondo l’ultimo rapporto Censis, riferito al 2022 “per il 92% degli italiani la casa è un rifugio sicuro e il 54% vorrebbe aiutare figli o nipoti ad acquistarla, perché l’immobile di proprietà resta la pietra angolare della sicurezza economica e esistenziale“. Tuttavia, acquistare un appartamento rappresenta un impegno importante, spesso insostenibile per molte famiglie, soprattutto quelle più giovani.

«È un mercato sempre più complesso, con prezzi in crescita e mutui a livelli che non si vedevano da 20 anni. Eppure, c’è un sistema per riuscire a comprare casa in maniera intelligente e proficua: sono le aste immobiliari. Comprare un immobile all’asta vuol dire risparmiare fino al 50% sui normali prezzo di mercato. Tuttavia, trovare l’affare e i consulenti giusti non è per niente scontato». Lo racconta Lorenzo Fontanelli, Ceo e founder di Simplex Domus, la startup innovativa che permette a tutti di acquistare una casa all’asta. Fontanelli è un imprenditore che ha passato gli ultimi 10 anni a Londra. Qui ha fondato un’azienda, Pml Services Ltd, l’ha fatta crescere e l’ha venduta con grandissima soddisfazione. Rientrato in Italia, ha deciso di mettere a frutto la sua esperienza per fondare Simplex Domus e replicare il successo britannico.

Cosa fa Simplex Domus

Comprare un immobile all’asta è un’operazione laboriosa per colpa delle tante complessità legali, burocratiche e della poca trasparenza del mercato. Per trovare l’immobile giusto servono giorni e giorni di ricerca, inoltre, non è raro ritrovarsi a lavorare con agenzie costose e spesso anche poco ferrate in materia. «Per questo abbiamo deciso di fondare un’azienda che permettesse a tutti di trovare l’immobile giusto potendo contare su tre vantaggi fondamentali: acquistare con un importante risparmio, farlo in maniera sicura grazie al supporto dei nostri avvocati specializzati e avere accesso a informazioni complete tramite una piattaforma facile e trasparente».

«Abbiamo semplificato tutta la procedura di ricerca, ma abbiamo fatto molto di più: abbiamo anche deciso di rendere trasparenti e fissi i costi per il clienti. Partecipare a un’asta tramite il nostro portale costa solo 200 euro, compresa l’assistenza legale dei nostri avvocati specializzati e dei nostri professionisti. Servizio che garantisce la totale sicurezza del cliente. Solo in caso di aggiudicazione dell’immobile, chiediamo ulteriori 4.800 euro. Questo in maniera chiara, senza costi nascosti e solo quando effettivamente il nostro cliente completa l’acquisto».

Il mercato italiano delle aste

Il mercato immobiliare in Italia è particolarmente florido: oltre 600mila compravendite ogni anno, oltre 2milioni di persone attivamente interessate che effettuano ricerche quotidiane sui principali portali online e 120mila aste solo nel 2022 (Fonte: Idealista). In questo contesto, Simplex Domus ha elaborato un modello estremamente efficace basato sull’affidabilità e la trasparenza dei costi per il cliente. «Il nostro business model si articola su una serie di fasi bene definite. Il primo passaggio è quello dello scraping con cui raccogliamo quotidianamente tutti i dati inerenti le nuove aste pubblicate. Integriamo quindi le offerte nel nostro database e le pubblicizziamo sui principali portali online. In questo momento abbiamo quasi 9mila inserzioni attive. Raccogliamo così tutti i contatti delle persone che manifestano interesse nelle campagne e li aiutiamo a comprare trasformandoli in clienti soddisfatti». Spiega Fontanelli. «Simplex Domus in un solo anno di attività ha già aiutato tante famiglie a comprare casa all’asta in totale sicurezza, ma l’obiettivo è diventare punto di riferimento per l’intero mercato italiano. Siamo orgogliosissimi dei risultati ottenuti e siamo sempre alla ricerca di partner e sostenitori del nostro progetto per continuare a crescere insieme».