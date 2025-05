Comprare Cripto in Europa? Ecco Come Scegliere il Metodo di Pagamento Giusto

Comprare criptovalute oggi è più facile che mai — ma scegliere come pagare può ancora essere complicato, soprattutto in Europa, dove gli utenti hanno accesso a molte opzioni: bonifici SEPA, Pay by Bank, Revolut Pay, carte Visa, Mastercard e altro.

Quindi… quale metodo è il più sicuro e conveniente per il tuo denaro e le tue crypto?

Vediamoli uno per uno:

Bonifico SEPA (Single Euro Payments Area)

Il metodo SEPA consente di inviare euro tra conti bancari europei in modo semplice e a basso costo. È supportato in oltre 30 paesi ed è uno dei metodi fiat più usati sulle piattaforme crypto europee.

✅ Vantaggi:

Commissioni basse



Affidabile e familiare — paghi direttamente dal tuo conto



Ottimo per importi medi o grandi



❌ Svantaggi:

Può richiedere 1–2 giorni lavorativi (a meno che non sia SEPA istantaneo)



A volte la banca richiede verifica dell’identità o della transazione



Ideale per: utenti che vogliono risparmiare sulle commissioni e possono aspettare la conferma.

Pay by Bank (Open Banking)

Una delle opzioni più nuove e innovative. L’Open Banking ti consente di autorizzare un bonifico diretto tramite API sicura — niente dati carta, niente trasferimenti manuali.

✅ Vantaggi:

Veloce (spesso istantaneo)



Sicuro — autorizzi tramite il login bancario



Commissioni spesso più basse delle carte



❌ Svantaggi:

Non tutte le banche sono compatibili



I limiti possono variare a seconda della banca



Ideale per: chi vuole transazioni rapide e sicure, senza carte o complicazioni.

Revolut Pay

Se usi già Revolut, questa è probabilmente l’esperienza più fluida. Alcune piattaforme supportano pagamenti diretti crypto via Revolut, spesso con verifiche minime.

✅ Vantaggi:

Veloce e fluido per importi piccoli/medi



Interfaccia pulita — niente cambio app



Facile gestione di transazioni e limiti



❌ Svantaggi:

Disponibile solo per utenti Revolut



Alcune limitazioni regionali



Ideale per: chi usa Revolut ogni giorno e cerca un metodo di pagamento plug-and-play per crypto.

Visa & Mastercard

Le carte rimangono un’opzione classica — e per un motivo. Sono veloci e accettate quasi ovunque. Ma c’è un rovescio della medaglia.

✅ Vantaggi:

Transazioni quasi istantanee



Ampiamente accettate



Perfette per acquisti urgenti o importi piccoli



❌ Svantaggi:

Commissioni più alte (fino al 5–7%)



Alcune banche bloccano o segnalano operazioni crypto



Spesso è richiesta verifica dell’identità



Ideale per: chi preferisce velocità e ha bisogno di comprare crypto subito.

Qual è il metodo migliore?

Dipende dalle tue priorità:

Velocità: Pay by Bank o carta



Commissioni basse: SEPA o Revolut



Privacy e praticità: Alcune piattaforme permettono di Alcune piattaforme permettono di buy crypto without KYC a seconda del metodo scelto.

Scegliere il giusto metodo di pagamento può farti risparmiare tempo, denaro e seccature.

Se sei in Europa e vuoi acquistare crypto senza KYC, cerca piattaforme che supportano metodi diretti, istantanei — e dimentica le lunghe verifiche, quando possibile.