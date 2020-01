Computer Science, asse Italia-Stati Uniti: borse di studio per giovani ricercatori

Fino al 3 febbraio 2020 è possibile candidarsi per la Fulbright Research Fellowship in Computer Science at the International Computer Science Institute, borsa di studio istituita dalla Commissione per gli Scambi Culturali fra l’Italia e gli Stati Uniti e l’International Computer Science Institute ICSI per rafforzare gli scambi culturali fra l’Italia e gli Stati Uniti.

La borsa offre ai giovani ricercatori la possibilità di sviluppare progetti di ricerca negli Stati Uniti, i cui risultati avranno un noto impatto nella comunità accademica e scientifica internazionale.

La Fulbright Research Fellowship è rivolta ad assegnisti di ricerca presso centri di ricerca e università italiane che abbiano conseguito il Dottorato nei tre anni precedenti la scadenza del concorso. I ricercatori devono operare nel campo Computer Science o nelle seguenti discipline afferenti: Artificial Intelligence, Audio and Multimedia, Big Data, Core Technology for TCS, Networking and Security, Research Initiatives, Usable Security and Privacy, Vision.

Verranno conferite 1 o 2 borse di studio della durata di 12 o 6 mesi.