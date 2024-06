Comunali, 10 Comuni al ballottaggio in Campania: anche Avellino e Torre Annunziata

Domenica 23 e lunedì 24 giugno si terranno i ballottaggi in dieci Comuni della CAMPANIA. Tutto rimandato anche ad Avellino, l’unico capoluogo campano al voto per le amministrative, dove a contendersi la fascia tricolore saranno il candidato di centrosinistra Antonio Gengaro (Pd, M5s, Alleanza Verdi-Sinistra, +Europa e altri), che ha ottenuto il 36,98% dei voti al primo turno, e la vicesindaca uscente Laura Nargi, alla guida di una coalizione civica, che si attestata al 32,49%. Saranno determinanti le scelte del terzo classificato, il giornalista Rino Genovese (civiche di area centrodestra), che con il 21,86% delle preferenze resta escluso dal ballottaggio. Secondo turno anche a Torre Annunziata, popoloso centro del napoletano dove si vota dopo lo scioglimento del Comune per infiltrazioni camorristiche. La sfida sarà tra Corrado Cuccurullo, di Pd, Azione, +Europa e altri, che ha guadagnato il 41,33% dei voti, e Carmine Alfano (33,75%) del centrodestra. Terza e quarta piazza, rispettivamente, per Lucio D’Avino (Oplonti Futura) con il 14,47% delle preferenze e Mariatonietta Rosaria Zeppetella Del Sesto del Movimento 5 Stelle (10,46%). In provincia di Napoli sarà ballottaggio anche a Sant’Antimo – tra l’ex sindaco di centrosinistra Massimo Buonanno (45,25%) e Nicola Marzocchella (44,23%), civico di area centrodestra -, San Giuseppe Vesuviano – a sfidarsi Tommaso Anderoli (38,02%) del centrodestra e Michele Sepe (32,45%) del centrosinistra – e Grumo Nevano – tra il civico Giuseppe Coppola (44,82%) e Umberto Cimmino (36,59%) del centrosinistra. Nel casertano sono tre i Comuni in attesa del secondo turno. Ad Aversa, la sfida, tutta interna al centrodestra, sarà tra Francesco Matecena (liste civiche di area moderata), che con il 49,33% dei voti ha sfiorato la vittoria al primo turno, e Antonio Farinaro (FdI e altri), che ha ottenuto il 25,87% dei consensi. A Casal Di Principe sarà ballottaggio tra Ottavio Corvino (29,7%) e Elisabetta Corvino (22,05%), mentre a Castel Volturno da segnalare la sconfitta del sindaco uscente di centrodestra Luigi Umberto Petrella che, con il 29,52% delle preferenze, viene superato da Pasquale Marradino (FI e altri), al 33,88%, e da Concetta Anastasia Petrella (Pd, M5s, Psi e altri), che raggiunge quota 32,73%. Si torna a votare anche a Nocera Superiore (Sa) dove la scelta sarà tra Gennaro D’Acunzi ed Enrico Bisogni, e a Montoro, in Irpinia, dove si affronteranno Salvatore Antonio Carratù e Girolamo Giaquinto.