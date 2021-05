Comunali a Napoli, da Csm via libera all’aspettativa per il giudice-candidato Catello Maresca

Via libera del Consiglio superiore della magistratura all’aspettativa per motivi elettorali per il sostituto procuratore generale di Napoli Catello Maresca, in vista della sua candidatura a sindaco della città. Il plenum ha approvato all’unanimità la delibera della quarta commissione, presentata con procedura d’urgenza, che prevede la concessione di un periodo di aspettativa non retribuita “fino alla data di proclamazione dei risultati della consultazione elettorale”. La richiesta di aspettativa era stata formalmente sottoposta da Maresca al procuratore generale di Napoli e trasmessa al Csm nei giorni scorsi.

Le elezioni amministrative dell’anno 2021 si svolgeranno tra il 15 settembre e il 15 ottobre sicché la data di indizione della consultazione elettorale non potrà superare il 25 agosto 2021″, ricorda la delibera approvata, rilevando che “la data iniziale di godimento dell’aspettativa richiesta del dottor Maresca non sia eccessivamente distante dal periodo in cui le elezioni saranno indette, risultando comunque particolarmente rilevante, tanto più dinanzi ad un’aspettativa senza assegni, garantire l’interesse dell’amministrazione giudiziaria all’esercizio imparziale ed indipendente della funzione giurisdizionale, incompatibile con lo svolgimento di una campagna elettorale. La richiesta consente quindi che siano “contemperate due diverse esigenze ossia, da una parte, l’esigenza di evitare un possibile abuso dell’istituto dell’aspettativa tramite un suo utilizzo a distanza eccessiva dalla data di indizione delle elezioni e, d’altro canto, la non meno importante esigenza di consentire al magistrato l’effettivo esercizio del diritto di elettorato passivo e il correlato svolgimento della campagna elettorale, di per sé incompatibile con il simultaneo esercizio delle funzioni giurisdizionali”.