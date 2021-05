Comunali a Napoli, patto romano per Manfredi: Italia Viva si tira fuori. Pagano su Fb: Modalità inaccettabili

“Italia Viva non parteciperà al tavolo del centrosinistra”. E’ quanto si legge in una nota diffusa, via Facebook, da Graziella Pagano, coordinatore di Italia Viva a Napoli, e componente della Direzione Nazionale. “Riteniamo – continua Pagano – che le modalità con le quali Pd 5 Stelle e Leu hanno comunicato la scelta di Gaetano Manfredi quale candidato a sindaco, non sono accettabili. Più volte in queste settimane abbiamo richiamato al rispetto di tutte le forze della coalizione e al rischio di creare una sorta di disparità di trattamento fra le stesse”.

“Non esistono figli di un Dio minore – scrive l’ex europarlamentare -. I partiti che si riconoscono nell’area moderata e riformista hanno dimostrato, già alle consultazioni regionali, di essere radicate e forti nella città di #Napoli. Per questo motivo, ribadendo la stima e la disponibilità al confronto nei riguardi del candidato Manfredi, gli chiediamo un incontro per definire di più e meglio l’identità di questa alleanza che deve essere plurale e deve rappresentare le varie sensibilità di questa alleanza. La sfida per Napoli si presenta difficile e complessa, è indispensabile valorizzare tutte le risorse umane e politiche e confidiamo che Gaetano Manfredi saprà raccogliere questo invito”.