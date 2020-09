Comunali a San Giorgio, Giorgio Zinno verso la riconferma

“Grazie ai tantissimi concittadini che mi hanno confermato la fiducia e grazie ai tantissimi altri che si sono aggiunti in questa tornata elettorale”. Così Giorgio Zinno, sindaco uscente di San Giorgio a Cremano, sulla sua pagina Facebook già esulta per la sua rielezione a primo cittadino del comune di 45mila abitanti alle porte di Napoli che ha dato i natali a Massimo Troisi. Zinno è anche noto per essere il primo sindaco d’Italia apertamente gay a sposarsi, con un’unione civile celebrata nel 2018 da Monica Cirinnà. “Più tardi a freddo – spiega Zinno – ragioneremo sulla portata di questo successo. Per ora voglio solo ringraziare le tante persone che hanno creduto in un progetto politico premiato dagli obiettivi raggiunti. Grazie alla coalizione e ai tanti amici che hanno lavorato per questo risultato. Grazie alla mia famiglia che mi ha supportato e in particolare al mio compagno che mi ha seguito in questa avventura. Abbiamo davanti a noi 5 anni, rendiamoli bellissimi per la nostra comunità. Facciamolo insieme”, conclude Zinno.