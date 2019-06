Comunali, alle 12 affluenza ai seggi molto bassa

Seggi aperti dalle 7 per i ballottaggi in 134 Comuni italiani, finora ha votato il 17,49% degli aventi diritto. A comunicare i dati è il ministero dell’Interno. Il dato segnala un’affluenza in calo rispetto al primo turno (il 26 maggio era al 21,21%). Si vota fino alle 23 in 15 capoluoghi di provincia (Potenza, Avellino, Ferrara, Forlì, Reggio Emilia, Cremona, Ascoli Piceno, Campobasso, Biella, Verbania, Vercelli, Foggia, Livorno, Prato e Rovigo), in 109 comuni con più di 15mila abitanti e in altri 12 comuni più piccoli.