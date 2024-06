Comunali, appello Meloni: votate, fate sentire la vostra voce

Roma, 21 giu. (askanews) – “Domenica 23 giugno dalle 7 alle 23 e lunedì 24 giugno dalle 7 alle ore 15 si terranno i ballottaggi per le elezioni del sindaco in moltissimi comuni. E’ un momento importante per il futuro dei nostri territori e il vostro voto è fondamentale per costruire insieme una comunità più forte e più coesa. Andate a votare, fate sentire la vostra voce. Ogni voto conta”. Lo afferma la presidente del Consiglio Giorgia Meloni riferendosi, in un breve video pubblicato su Instagram, al secondo turno delle elezioni amministrative che si terrà nel fine settimana.