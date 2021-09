Comunali: Boccia, ‘a Rimini e Cosenza M5s scorretto verso il Pd’

Roma, 5 set (Adnkronos) – “A Rimini e Cosenza il M5S ha commesso nei confronti del Partito democratico una grave scorrettezza sostenendo candidati alternativi ai nostri ma che provengono comunque dal PD o dal centrosinistra. Una scorrettezza che il PD non farà mai, perché azioni del genere aiutano soltanto la destra. Noi siamo diversi da loro, non gli faremo mai scorrettezze così, noi siamo per un fronte unito che sconfigga la destra. Vinceremo anche per loro”. Lo ha detto Francesco Boccia, deputato Pd e responsabile Enti locali della segreteria nazionale dal palco della Festa dell’Unità di Rimini.