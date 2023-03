Comunali di Marano, Nesi (centro antiviolenza donne) lancia Giuseppe Alviti candidato sindaco per il Cdx

Anna Nesi, presidente del centro Antiviolenza donne Agpg, insiste sul sindacalista Giuseppe Alviti come nome da proporre alla coalizione di centro destra per l’elezione a sindaco di Marano. “Il centrodestra alle elezioni comunali deve correre compatto e unito – ha detto la psicologa Anna Nesi –. Ho chiesto un incontro coi vari coordinatori provinciale della Lega, di Forza Italia e Fratelli d’ Italia e ho chiesto di trovare un accordo su Alviti . Preciso inoltre che ho già relazionato con movimenti civici locali e ho atteso per correre insieme, quindi ora l’esigenza è ovviamente trovare un punto d’incontro, Alviti è il nome che si riconosce nel centrodestra avendo capacità amministrative e un curriculum di tutto rispetto avendo sempre combattuto mafia e camorra”.

Giuseppe Alviti, classe ’74, è esperto di arti marziali. “Tra i tantissimi riconoscimenti – si legge in una nota – la Medaglia d’argento al Valor civile del Comune di Napoli nel 2006, per atti “dal grande valore etico e sociale”. Ex appartenente alle Forze speciali militari della Marina, ha ottenuto il brevetto di paracadutista e quelli di “Armaiolo sperimentatore collaudatore a tiro”, rilasciato dallo stesso Ministero della Difesa. Nel 2019 è stato insignito del Premio Paolo Borsellino per la lotta contro le mafie. Nel febbraio 2021 è stato nominato Segretario Generale del Sindacato Federazione nazionale Lavoratori Italia”.