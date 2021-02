Comunali, Fratelli d’Italia candida Sergio Rastrelli a Napoli. E’ figlio ex presidente di Regione

Fratelli d’Italia scende in campo per le Comunali a Napoli con il suo programma, il suo simbolo e il suo candidato, Sergio Rastrelli. In attesa dell’indicazione della data e del tavolo nazionale del centrodestra, il partito di Giorgia Meloni rompe gli indugi, anticipando la possibile scelta del pm Catello Maresca e dando una scossa al quadro politico della coalizione. “E’ giunto il momento della svolta per la città – dice il figlio di Antonio Rastrelli, che fu presidente della Regione dal 1995 al 1999 – metto a disposizione la mia persona e la mia storia, che non è solo identitaria per la destra, ma anche per un centrodestra allargato, che significa confrontarsi sui progetti e sui profili anche al tavolo nazionale”. Un concetto che l’avvocato napoletano chiarisce poi meglio: “Non faremo mai questioni di nomi. La mia candidatura non è posta in antitesi alle altre, ma nel momento in cui il partito mi nobilita con questa investitura, sento il dovere morale, sociale e politico di dire ‘presente’. Ho posto un’unica condizione, che il mio nome non sia in alcun modo divisivo. Il bene della coalizione e della città vengono prima di qualsiasi velleità personale”.