Comunali, Frezza: Lavoriamo per una Napoli europea, in campo con una nostra lista

“Lavoriamo per una lista riformista ed europeista alle prossime elezioni comunali. Napoli ha bisogno di uscire dal tunnel in cui è entrata a causa di De Magistris e ritrovare il suo posto al sole tra le grandi capitali del Mediterraneo. Chiamiamo a raccolta le migliori energie, sociali, culturali e produttive, per una piattaforma con una visione di sviluppo aperta e pragmatica”. Lo afferma Fulvio Frezza, consigliere regionale del gruppo Più Europa-Liberaldemocratici e consigliere comunale uscente.

“Nelle altre grandi città italiane al voto stanno emergendo nuove proposte civico-politiche nell’area liberaldemocratica, riformista ed europeista. È il modello che vogliamo promuovere anche a Napoli. Pertanto, con gli amici del gruppo Napoli Europea ci mettiamo da oggi in campo per costruire – insieme a quanti vorranno condividere un percorso comune – una nostra lista aperta, per restituire la città alla ‘normalità’ garantendo servizi, pulizia, verde e trasporti. Al contempo, bisogna rilanciare un programma autenticamente innovatore, con al centro lavoro, legalità, periferie, cultura e attratività, e promuovere creatività e competenze nella gestione politica e amministrativa della città. Nei prossimi anni, con la ripresa economica e i fondi del Pnrr, vivremo una stagione di nuove grandi opportunità. Dovremo farci trovare pronti con un’amministrazione all’altezza e in grado di riaffermare la vera dimensione di Napoli, quale capitale del Sud Italia e metropoli europea”, conclude Frezza.