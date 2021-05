Roma, 16 mag (Adnkronos) – “Fratelli d’Italia ha dato ampia disponibilità a ragionare con gli alleati di centrodestra sulle candidature per le amministrative. Ci sfiliamo però dalla dialettica giornalistica, non per sminuire il ruolo dei giornalisti ma perché è inutile avanzare nomi sui quotidiani e poi quei candidati in pectore si sfilano sistematicamente”. Lo ha detto intervenendo ad Agenda su SkyTg24 il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.