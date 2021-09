Comunali, Manfredi: rimettere Napoli al centro delle politiche nazionali ed europee

“Penso che Napoli abbia grande bisogno di lavoro, di sviluppo ma anche di inclusione sociale. Tutti ora si sono resi conto che dobbiamo lavorare nella stessa direzione per creare opportunità che salvaguardino i diritti costituzionali dei cittadini, migliorare la qualità della vita e finalmente rimettere Napoli al centro delle politiche nazionali ed europee”. Ne è convinto il candidato sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, che ha accompagnato il leader del M5s Giuseppe Conte in un tour nella periferia orientale del capoluogo, tra i quartieri di Barra e Ponticelli. “Questa consapevolezza dei cittadini – ha spiegato Manfredi – credo sia la grande forza. Noi oggi abbiamo bisogno di un grande impegno nazionale ed europeo per fare in modo che Napoli possa dare una risposta a tutti. Questo è il nostro obiettivo, nessuno deve rimanere indietro. Napoli – ha concluso Manfredi – ha bisogno della politica nazionale, di un forte impegno nazionale per uscire dall’ isolamento che tanti danni ha prodotto negli ultimi anni”.