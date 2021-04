Comunali, Monti la vera sorpresa. L’outsider incassa l’endorsement di Fi, Psi e Più Europa. La scalata del manager: Si parta dalle cose da fare per Napoli

Il metodo Monti (“Per Napoli parlare prima delle cose da fare”) piace ai partiti. Dopo l’analisi del quotidiano Il Mattino che l’ha definito la vera sorpresa delle prossime elezioni comunali di Napoli (“Interessante lo spazio che sta provando a ricavarsi con il suo 51% per ora dovuto soprattutto ai tanti amici che ha su fb”), il manager ed imprenditore napoletano incassa l’endorsement di Fi, Psi e Più Europa. “Riccardo Monti, che è manager internazionale, pone alla città di Napoli dei temi seri. Vanno valutati e la sua disponibilità a dare un contributo, va accolta. E’ una risorsa per Napoli a prescindere dal ruolo”, dice Stanislao Lanzotti, commissario di Forza Italia nel capoluogo campano ed impegnato in un progetto che parli al mondo civico. “Nella ridda di dichiarazioni che si affastellano tra i possibili candidati a sindaco delle grandi città italiane, devo dire che si distinguono per chiarezza e competenza quelle di Riccardo Monti”, aggiunge Giuseppe Scognamiglio, membro della Direzione nazionale di Più Europa e del coordinamento campano del partito. “Monti – prosegue – è un manager con una vasta esperienza internazionale, che non ha mai disconosciuto le sue radici e può davvero reimportare a Napoli quegli esempi virtuosi di soluzione dei problemi mutuandoli da altre città d’Europa, dalla gestione dei rifiuti ai temi della sicurezza”. “Per i socialisti – rilancia Michele Tarantino, segretario regionale del Psi – è necessario ripartire dai programmi ed il metodo che indica Riccardo Monti può essere utile. Si riparta dai programmi e dalle cose da fare e su questo si apra il confronto. Nelle prossime settimane si dovrà parlare di Recovery, di sostegno a chi produce, di rilancio del turismo”.

In campo per Napoli, senza i tatticismi

“Per Napoli sono in campo e lo dico senza i tatticismi e le ipocrisie che spesso caratterizzano la politica. Ed è in virtù di questa chiarezza, sottolineo, che si può essere della partita in mille modi”. Lo annunciava qualche giorno fa sulla sua bacheca Facebook Riccardo Maria Monti. Manager ed imprenditore di successo, attualmente a capo di Triboo, Gruppo attivo nel settore digitale e quotato sul mercato MTA di Borsa Italiana, che nel corso del 2020 ha fatto registrare una crescita dei ricavi netti consolidati dell’8%, il napoletanissimo Monti è anche presidente dell’Interporto Sud Europa spa. La sua è stata, ed è tuttora, una carriera straordinaria nell’ambito di società italiane ed estere. Già presidente dell’ICE (Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane), Monti ha ricoperto infatti la carica di presidente di Grandi Stazioni e quella di presidente di Italferr, oltre ad essere stato tesoriere nel board della Robert Kennedy Foundation. Dopo tantissime esperienze maturate all’estero operando in scenari globali di rilevanza internazionale, il manager ha scelto di dedicarsi alla sua città. “Deciderò, con gli amici, le associazioni e con i partiti che vorranno dialogare, i tempi e soprattutto le modalità ed il mio ruolo. Non cerco affermazioni personali né ‘sistemazioni’, quello che faccio come manager e imprenditore mi porta in giro per il mondo e mi dà grandi soddisfazioni. Ma ho la consapevolezza che siamo entrati in una fase decisiva per l’Italia, soprattutto per la mia amata Napoli e per il Sud. Chi ha qualcosa da dire e capacità per contribuire, ha il dovere di farlo”, spiega sui social.

Già partita la campagna d’ascolto in città

“Ascolterò tutti, promuoverò altri incontri nei prossimi giorni. Continuerò questo percorso con chi avrà le idee chiare sul Recovery plan, con chi avrà seria progettualità per coinvolgere, nello sviluppo della città, risorse nazionali ed internazionali. Non si può avere sul tema un approccio ideologico e credo che l’iniziativa dei privati sia fondamentale per il rilancio dell’area metropolitana. Ragionerò con chi, come me, avrà una visione pragmatica sulla riorganizzazione della macchina comunale, serve un approccio che valorizzi i lavoratori, garantisca più efficienza ma metta i cittadini al centro. Lotterò contro coloro che, sui rifiuti come sulle bonifiche o sulla gestione dell’acqua, hanno una posizione ideologica e demagogica, e sarò sempre contro i ‘Signori del No’”, dice ai fan su Facebook.

Le priorità: difesa delle fasce deboli e nuove idee per turismo e cultura

L’imprenditore napoletano spiega di voler mettere “sul tavolo le politiche sociali, con la difesa vera delle fasce più deboli, e nuove idee per il turismo e la cultura. Sarò in sintonia con gli uomini del fare che conoscono quanto l’immobilismo sia stato la causa della fuga di generazioni di giovani e distrutto la nostra economia. Con chi avrà il coraggio di sostenere in modo concreto i commercianti i ristoratori, le attività che stanno subendo illogiche chiusure. Sarò con chi avrà progetti concreti sulle tasse e sulle politiche di sostegno. Ecco allora, io ci sono, sono con chi ha qualcosa da dire e lontano dalle intese al ribasso. Si parta da Napoli e da quello che veramente serve”, conclude sui social.