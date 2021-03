Comunali, Salvini (Lega): Catello Maresca grande opportunità per Napoli

“Spero che arrivi presto il voto per il sindaco di Napoli e dal mio punto di vista personale penso che Catello Maresca sia una grande opportunità per Napoli e per un rinascimento di questa straordinaria città”. Lo ha detto Matteo Salvini, leader della Lega, oggi nel capoluogo campano per il processo in cui sono imputati per diffamazione nei suoi confronti i 99 Posse. “Maresca l’ho sentito e l’ho incontrato più volte, lo apprezzavo da magistrato e lo apprezzo tutt’ora da magistrato anticamorra che conosce benissimo i quartieri, le periferie, i disagi e le speranze dei borghi di Napoli, e penso che da sindaco possa fare tanto per questa città”, ha aggiunto Salvini.