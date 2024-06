Comunali, Schlein: “Funaro farà benissimo per Firenze, forza Sara”

Questa è la nostra tappa numero 120, ha ricordato segretaria del Pd

Firenze, 6 giu. (askanews) – “È la tappa 120 del lungo percorso che ci ha visto attraversare l’Italia per raccogliere le preoccupazioni e le speranze delle persone”. Così, a Firenze, la segretaria del Pd, Elly Schlein.”Siamo qui accanto alla nostra candidata Sara Funaro. È una grande amministratrice che ha dimostrato grande attenzione ai bisogni delle persone e – continua Schlein- potrà fare benissimo per questa città. Quindi forza Sara siamo al tuo fianco con una meravigliosa squadra di candidate e candidati del Partito democratico che sono qui mai per sedersi sui risultati già ottenuti, anche dove si è governato bene ma per produrre sempre innovazione e migliorare la qualità della vita delle persone”.”Ho una sensazione bella, positiva, stiamo riportando il Pd nei posti dove la sua gente se l’aspetta, nelle piazze, nei luoghi di lavoro, davanti ai luoghi di cura. Ogni tappa ci ha rinvigorito, ci ha dato più forza, siamo meno stanchi di quando siamo partiti”, conclude Schlein.