Comunali, a Torre del Greco niente simbolo Pd: è polemica

“È da poche ore scaduto il termine per la presentazione delle liste e nella città di Torre del Greco non ci sarà quella del partito democratico”, conferma il segretario del partito democratico metropolitano di Napoli, Massimo Costa, che spiega: “A causa di un inaccettabile e sconsiderato ritardo che vanifica il grande lavoro – sia organizzativo che politico – di tanti esponenti del partito, non saremo presenti al prossimo appuntamento elettorale nella città. Quando il segretario cittadino Meo, con il quale avevo già parlato in mattinata per assicurarmi che tutto procedesse nel verso giusto, alle 12:36 mi ha informato di tale irresponsabile ritardo nella consegna, sono rimasto basito per la gravissima superficialità che impedisce alla comunità di Torre del Greco di sostenere il Pd. Non nascondo la grande amarezza, il dispiacere è tanto”. “Al termine della telefonata il segretario del circolo locale mi ha anticipato di voler rassegnare le proprie dimissioni, atto consequenziale a questa grave ed irreparabile mancanza”, conclude Massimo Costa.