Comune di Napoli, 2,4 milioni di euro per la programmazione culturale

Arte, cinema, teatro, musica. Con una dotazione finanziaria complessiva pari a 2,4 milioni di euro, il Comune di Napoli getta le fondamenta per la costruzione di una solida programmazione culturale, pubblicando 6 nuovi avvisi pubblici per l’assegnazione di contributi economici a progetti culturali. Proseguendo nel solco tracciato dal sindaco Gaetano Manfredi, che ha individuato nella cultura un asset strategico fondamentale per lo sviluppo del territorio cittadino, e sulla scia del successo riscontrato negli ultimi anni, sono stati programmati 6 bandi, di cui 4 già pubblicati e disponibili online sul sito web istituzionale (www.comune.Napoli.it) e 2 in via di pubblicazione a breve. Il primo è a sostegno delle imprese di produzione audiovisiva e cinematografica, che sceglieranno Napoli come set per i lavori da realizzare nel biennio 2025-2026: lungometraggi, cortometraggi, documentari, opere seriali, videoclip musicali, web content. Due i periodi per la presentazione delle domande: entro il 31 marzo per i progetti le cui riprese inizieranno tra maggio e dicembre 2025, tra il 15 maggio ed il 31 ottobre 2025 per i progetti le cui riprese inizieranno tra gennaio e giugno 2026. Il secondo avviso pubblico è dedicato all’edizione 2025 del “Maggio dei Monumenti”, con scadenza per la presentazione delle domande entro le ore 10:00 del 24 febbraio 2025. Prevede il finanziamento di un progetto per ogni Municipalità, nell’ottica della valorizzazione del policentrismo e della cultura diffusa. Il terzo bando è per l’assegnazione di contributi economici destinati alla realizzazione di progetti espositivi temporanei nell’ambito della programmazione di arte contemporanea. L’obiettivo è quello di rafforzare la vocazione al contemporaneo della città di Napoli, attraverso una serie di iniziative pensate appositamente per gli spazi pubblici e per i siti museali, ridefinendo e differenziando l’identità dei luoghi scelti. Termine per l’invio delle domande: entro le ore 10:00 del 17 marzo 2025. Il quarto riguarda la realizzazione di spettacoli dal vivo e attività laboratoriali da inserire nella rassegna “Affabulazione. Espressioni della Napoli policentrica”, in programma nel secondo semestre dell’anno in tutti i quartieri della città. In un’ottica di continuità con le tre edizioni precedenti e in considerazione dei risultati conseguiti, il Comune consolida la rassegna per continuare, come ha già fatto, a intercettare e a coinvolgere differenti tipi di pubblico, anche innestando nuove forme di collaborazione nelle diverse realtà territoriali e facendone esplodere le potenzialità nascoste. Scadenza: 24 marzo 2025. A questi quattro avvisi pubblici se ne aggiungono altri due in arrivo. Il primo bando in fase di pubblicazione è per la realizzazione delle attività da inserire nella rassegna “Cultura, che classe!”, attraverso cui il Comune di Napoli intende promuovere nelle scuole del territorio urbano l’apprendimento, la pratica, la creazione, la conoscenza storico-critica e la fruizione consapevole dei linguaggi artistici, nonché la conoscenza del patrimonio culturale del passato e di quello contemporaneo nelle sue diverse dimensioni, contribuendo alla crescita degli studenti, allo sviluppo delle loro competenze e conoscenze e alla formazione di un giovane pubblico per i teatri, per i musei e, in generale, per i luoghi della cultura cittadini. Per finire, il bando “Altri Natali”, rivolto al finanziamento di attività culturali nel periodo natalizio che, per il quarto anno, valorizzino l’incontro tra culture, la contaminazione e l’accoglienza.