Comune di Napoli-Autorità portuale: impegno comune per migliorare le spiagge libere

Concessione demaniale al Comune di Napoli per le spiagge di San Giovanni a Teduccio, Rotonda Diaz, Largo Sermoneta e la spiaggia delle Monache. È questo l’esito di un accordo con l’Autorità portuale sancito – ai sensi dell’articolo 15 della L.241/1990 – con una delibera approvata ieri sera dalla giunta comunale presieduta dal sindaco Luigi de Magistris. Soddisfazione è stata espressa dall’assessorato comunale alle Pari opportunità e salute con delega al mare perché con questo atto “prosegue il percorso già tracciato lo scorso maggio con la delibera Napoli riparte del mare”, ovvero quello di considerare il mare come bene comune. Oltre alla libera e gratuita fruizione e l’utilizzo per finalità istituzionali degli arenili, saranno anche previsti interventi migliorativi su alcune di queste spiagge.