Comune di Napoli, Bianca D’Angelo aderisce a Forza Italia

Il gruppo di Forza Italia nel Consiglio comunale di Napoli si infoltisce con l’ingresso della consigliera Bianca D’Angelo. Era stata eletta nella lista civica a sostegno del candidato sindaco del centrodestra, Catello Maresca. Lo ha annunciato Antonio Tajani, coordinatore nazionale di FI, in occasione della conferenza stampa di presentazione della convention del partito che si terrà nel capoluogo campano il 20 e 21 maggio. ”Salutiamo l’ingresso dell’amica Bianca D’Angelo – ha detto Tajani – a dimostrazione che Fi attrae e raccoglie consensi ed è un motivo in più per lavorare bene a Napoli”. Il passaggio di D’Angelo nel gruppo di Forza Italia è stato annunciato e ‘ratificato’ durante una riunione del gruppo che si è svolta nella serata di ieri. E rispetto ai rapporti con Maresca, Tajani ha sottolineato che ”FI ha sostenuto con forza, con grande lealtà e impegno la candidatura di Maresca rispetto alla quale anche io sono stato direttamente impegnato. Maresca inoltre si è sentito più volte con Berlusconi e siamo in contatto costante. Le relazioni sono ottime e pertanto non c’è alcuna azione di pirateria nei confronti della lista civica di Maresca”.