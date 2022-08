Comune di Napoli: concorsi pubblici per 1.394 diplomati e laureati

Scadenza presentazione domanda: 8 settembre 2022

Il comune di Napoli, e la città Metropolitana di Napoli, hanno indetto 3 concorsi pubblici per la copertura di 1.394 posti così suddivisi: 762 + 577 posti di vari profili professionali categoria C e 55 posti di dirigenti. I candidati per il concorso di 762 posti, che riguarda Istruttori Amministrativi, della comunicazione e/o informazione, della cultura e promozione del territorio, Istruttori informatici, Istruttori tecnici, Istruttori contabili, Maestre/i e Agenti di polizia locale, devono essere in possesso del Diploma di Istruzione Secondaria di secondo grado per le diverse discipline e/o Laurea in Scienze della Formazione Primaria etc. I candidati per il concorso di 577 posti, che riguarda Istruttori direttivi amministrativi, economico finanziari, tecnici, informatici, della comunicazione e informazione, culturale, scolastici, agronomi, della polizia locale e Assistenti sociali, devono essere in possesso della Laurea in Scienze dei servizi giuridici, Scienze dell’economia e della gestione aziendale, Ingegneria civile e ambientale, Ingegneria dell’informazione, Scienze economiche, Lettere, Filosofia, Beni culturali, Sociologia, Scienze dell’educazione e della formazione, Scienze del Servizio Sociale etc. I 2 concorsi si articoleranno attraverso le seguenti fasi: prova preselettiva, che consisterà in un test composto da 60 quesiti a risposta multipla per la verifica delle capacità logico-deduttive, di ragionamento logico-matematico e critico-verbale; una prova scritta, che verterà sulle seguenti materie: elementi di diritto costituzionale, diritto amministrativo, elementi di diritto penale, nozioni dei contratti nella pubblica amministrazione e sui principali servizi dei comuni, diritto costituzionale, norme generali in materia di pubblico impiego etc. oltre ad accertare il possesso di competenze digitali; la prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte. I candidati per il concorso per 55 posti, che riguarda l’Area Amministrativa, Informatica, Legale, Tecnica, Sicurezza, Vigilanza e Comunicazione, devono essere in possesso della Laurea in Giurisprudenza, Economia e Commercio, Scienze Politiche, Scienze dell’Amministrazione, Informatica, Ingegneria Elettronica, Fisica, Matematica, Ingegneria delle Telecomunicazioni, Architettura, Scienze Forestali e Ambientali, Scienze geologiche, Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo etc.

