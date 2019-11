Comune di Napoli, de Magistris esulta: L’ok al bilancio consolidato? E’ un grande risultato

Esulta il sindaco di Napoli Luigi de Magistris dopo che ieri sera è arrivata l’approvazione del bilancio consolidato. Si tratta, infatti, un’approvazione importante per avere oggi l’approvazione della Commissione per l’assunzione degli Lsu. Il sindaco Luigi de Magistris ha spiegato, questa mattina, che il risultato è arrivato “grazie alla maggioranza perché l’opposizione, uscendo dall’aula, ha dimostrato di non volere l’interesse della città e di non volere, ho fatto lo schema ieri sera, l’assunzione di altri 359 dipendenti tra operatori e operatrici, a tempo determinato e indeterminato, che saranno impiegati nelle scuole, nei parchi, nei cimiteri e nella Polizia Municipale per implementare gli psicologi e gli assistenti sociali”. “E quindi andiamo complessivamente, nell’ultimo anno, a 1049 persone assunte nell’ultimo anno dal Comune di Napoli. Se consideriamo che il nostro è un Comune in pre dissesto, sempre pressato da vincoli normativi e finanziari da parte di tutti i Governi, penso che stiamo facendo un grandissimo lavoro fatto di tecnica, di competenza, di professionalità e di coraggio. Ancora una volta – ha aggiunto de Magistris – la maggioranza, anche se nelle difficoltà ha ancora una volta dimostrato coesione e compattezza. Quindi una buona notizia per la città perché tutto questo significa avere più servizi e uffici che non chiudono”. “E quindi, tra venerdì e lunedì abbiamo dimostrato che da una parte c’è chi agisce per interessi politici di parte e personali e dall’altra chi invece continua a lavorare per la città”.

“Ancora una volta ieri la maggioranza – ha aggiunto il sindaco – è la differenza tra la maggioranza, che, e l’opposizione che persegue interessi politici e ormai pensa solo alle campagne elettorali. L’opposizione ancora una volta ha perso l’occasione di essere costruttiva, di dare suggerimenti o di votare il bilancio consolidato che significa assumere e invece hanno cercato fino al’ultimo di far mancare il numero legale”.