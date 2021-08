Comune di Napoli, è scontro tra dipendenti e amministrazione sul contratto decentrato

“I lavoratori del Comune di Napoli non possono essere la vittima sacrificale – insieme ai cittadini napoletani – dello stato catatonico della giunta de Magistris”. Lo dichiara il presidente della commissione Trasparenza, Domenico Palmieri. “L’amministrazione comunale – prosegue Palmieri – ha firmato un contratto decentrato che prevede precise misure per il miglioramento salariale e del benessere organizzativo dei dipendenti e, come tutti i patti, va rispettato. Ricordo che i lavoratori sono stati già colpiti dalle riduzioni salariali legate allo stato di emergenza Covid e stressati dalla situazione di sbando della macchina organizzativa, su cui pesano anni di mancata programmazione del turnover a causa del dissesto di bilancio, con vuoti di organico inauditi.” “L’amministrazione – conclude – pur decimata dalle quotidiane dimissioni di assessori, provi almeno ad avere un sussulto di dignità rispettando il contratto firmato con tutte le maggiori organizzazioni sindacali, anche per evitare ulteriori disagi per una cittadinanza che già patisce da anni riduzioni se non addirittura cancellazioni dei servizi pubblici”.