Comune di Napoli: il rilancio di Piazza Mercato con una nuova offerta artistica e culturale

Il Comune di Napoli ha avviato da qualche mese un programma di rilancio di Piazza Mercato, attraverso la partecipazione attiva delle realtà locali con l’istituzione di un tavolo territoriale, che coinvolge associazioni culturali e di promozione sociale. Dopo i primi passi, come il ricco calendario di eventi natalizi nel 2024 e l’installazione dell’artista Franz Cerami presso la Chiesa di Santa Croce e Purgatorio al Mercato, l’Amministrazione guidata dal sindaco Gaetano Manfredi dà un nuovo impulso al progetto di valorizzazione con l’apertura di una manifestazione di interesse per iniziative artistiche e culturali, destinate a svolgersi sia all’interno della chiesa che in piazza.

In particolare, come si legge nell’avviso pubblico, disponibile online sul sito web www.comune.napoli.it , l’Amministrazione intende valorizzare la chiesa da poco recuperata nell’ottica di farne un centro di attività culturali e artistiche e volano di sviluppo per l’intera piazza, promuovendo proposte progettuali che siano auto-sostenute e auto-organizzate e che spazino dalla musica al teatro, dalla letteratura all’arte, da svolgersi nel periodo compreso tra venerdì 16 maggio e domenica 30 novembre 2025 (termine per la presentazione delle proposte: entro e non oltre le ore 10:00 di giovedì 24 aprile 2025).

“Sulla rigenerazione e sul rilancio di Piazza Mercato e della Chiesa di Santa Croce e Purgatorio al Mercato c’è grande attenzione da parte dell’Amministrazione comunale. Su suggerimento del Sindaco Manfredi – dichiara Teresa Armato, assessora al Turismo e alle Attività produttive – è stata approvata ed è operativa una delibera, con cui, al fine di promuovere e agevolare la presentazione di progetti artistici, culturali e sociali a Piazza Mercato, gli organizzatori sono sostenuti, quando ricorrono i presupposti, anche con la riduzione del canone di occupazione di suolo pubblico o con l’esenzione nel caso di manifestazioni senza scopo di lucro. È un lavoro importante che stiamo portando avanti in sinergia con gli Uffici Cultura del Comune di Napoli e sono certa che, con le tante proposte che arriveranno per la manifestazione di interesse per iniziative artistiche e culturali, riusciremo davvero a far rinascere Piazza Mercato, dove già vengono svolti eventi in determinati momenti dell’anno. La volontà è che ci sia una programmazione da gennaio a dicembre”.

“Con quest’avviso pubblico e con altri eventi che si svolgeranno parallelamente – dichiara Sergio Locoratolo, coordinatore delle politiche culturali del Comune di Napoli – l’Amministrazione Manfredi compie un ulteriore passo significativo nella strategia di valorizzazione e promozione di Piazza Mercato e della Chiesa di Santa Croce e Purgatorio al Mercato, luoghi che raccontano la nostra identità e tradizione. Valorizzarli significa non solo preservare la nostra storia, ma anche rendere questi spazi protagonisti di un rinascimento culturale che coinvolga tutta la città. Sostenere iniziative culturali e artistiche in questi luoghi è un investimento per il futuro, un’opportunità per rafforzare il legame tra i napoletani e la loro città e per offrire ai turisti e ai visitatori esperienze uniche che celebrano la bellezza e la ricchezza del nostro patrimonio”.

In attesa delle proposte che arriveranno dall’avviso, il Comune di Napoli si è già attivato con un ampio programma di laboratori culturali e artistici, che prenderanno il via da maggio e si estenderanno fino a dicembre 2025 e che presentiamo in anteprima. Tra le iniziative più rilevanti, spicca il laboratorio di songwriting coordinato dal noto musicista Francesco Di Bella, che guiderà i partecipanti nella scoperta dei vari aspetti del processo creativo legato alla composizione musicale. Il laboratorio, dal titolo “Canzoni in Superficie”, prevede un ciclo di sei incontri nei mesi di maggio e giugno (di mercoledì, dal 7 maggio dalle ore 15:00 alle ore 18:00), che toccheranno temi fondamentali come il processo creativo, la struttura delle canzoni, la scrittura del testo, la musica, l’arrangiamento e la pubblicazione. Ogni partecipante avrà l’opportunità di presentare il proprio brano, sia come testo che come melodia, che verrà analizzato e sviluppato collettivamente durante il corso. L’obiettivo è quello di offrire una panoramica completa sulla creazione di un brano musicale, dalla fase iniziale alla sua realizzazione finale.

“Da qualche anno oltre a fare dischi e all’attività live, mi occupo anche di didattica”, dichiara Francesco Di Bella. “Sto dedicando molto del mio tempo ai laboratori di scrittura, dove metto la mia esperienza di compositore di canzoni a disposizione di chi vuole imparare. In questo percorso mi capita spesso di frequentare laboratori rivolti al sociale, che pratico con grande soddisfazione per lo scambio umano che ricevo. Sono molto felice di questa nuova iniziativa, a cui approccio con forte entusiasmo”.

Infine, a partire dal 6 maggio e fino a dicembre (di martedì dalle ore 16:00 alle 18:00) è previsto il laboratorio di coro per bambini di età compresa tra i 6 ed i 12 anni diretto da Sanitansamble, che sarà aperto per 18 incontri: un’opportunità per i più piccoli di esplorare il mondo della musica e del canto in modo divertente e coinvolgente. Ogni incontro sarà strutturato in diverse fasi con l’obiettivo di sviluppare le abilità vocali e la consapevolezza musicale dei partecipanti, con un percorso che va dalle tecniche vocali al gioco musicale, per stimolare l’aspetto creativo e cooperativo dei bambini, il loro interesse e il loro coinvolgimento attivo.