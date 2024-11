Comune: presentato il progetto sociale “Un Canestro di sorrisi”

È stato presentato questa mattina nella Sala Giunta di Palazzo San Giacomo il progetto sociale triennale del Napoli Basket, con la collaborazione dello scrittore Maurizio De Giovanni e dell’Amministrazione Comunale, “Un Canestro di sorrisi”. Un piano d’azione sociale di durata triennale che coinvolge tutti e 30 i quartieri di Napoli col supporto, per ogni iniziativa, di un’azienda o di un pool di aziende. Nella stagione sportiva 2024-25 si metteranno in campo 7 iniziative sociali decise ascoltando le esigenze del territorio tramite le municipalità e la propria consulta delle associazioni al fine di intercettare al meglio i bisogni reali dei cittadini. Progetti che saranno realizzati in 7 diversi quartieri in relazione alla specificità del territorio. Sono previsti interventi su varie sfere di interesse sociale, nello specifico azioni di sostegno a soggetti fragili, riqualificazione di siti di aggregazione socio-culturale, ripristino di aree verdi e ovviamente valorizzazione di aree dedicate allo sport. Parte attiva del piano saranno le aziende sostenitrici del progetto che finanzieranno lo stesso dopo aver indicato il loro quartiere di riferimento che di fatto verrà “adottato” dal mondo delle imprese. Un Canestro di Sorrisi costituisce un unicum a livello nazionale. Napoli Basket e il suo Partner pubblico, il Comune di Napoli, diventano leader nell’attuazione di politiche sociali sportive aperte al mondo delle imprese. Il progetto nasce da un protocollo di intesa con il Comune per la fruibilità, da parte delle aziende sostenitrici, dei crediti sociali e per agevolare in generale lo sviluppo delle varie iniziative

La prima iniziativa: In seguito al confronto con le realtà territoriali è stata segnalata l’esigenza di ripristinare le panchine nelle strade principali dei Colli Aminei poiché le sedute attualmente presenti versano in pessime condizioni come ripetutamente segnalato dai cittadini. Tale iniziativa fornirà un adeguato supporto a chi ha bisogno di sostare e creerà occasioni di aggregazione per giovani e anziani.

Il sindaco Gaetano Manfredi: “Abbiamo fortemente sostenuto questa bella iniziativa che ci è stata proposta. Portare programmi di sport sociale nelle nostre Municipalità rientra nella politica che stiamo seguendo. L’impegno del Napoli Basket, di tanti privati e della società civile che partecipano a questo progetto rappresenta un valore aggiunto che consentirà a tante ragazzine e a tanti ragazzini di avere un ulteriore piccolo tassello per la loro attività sportiva. E questo è particolarmente prezioso in un periodo molto complicato come quello che stiamo vivendo”.