Comuni, bando “Città che legge” 2024: pubblicata la graduatoria dei vincitori

Il Centro per il libro e la lettura del ministero della Cultura ha pubblicato la graduatoria dei comuni vincitori del bando Città che legge 2024. Rivolto ai comuni che hanno ottenuto la qualifica di “Città che legge” per il triennio 2024-2025-2026, il bando “Città che legge” 2024 riguarda la realizzazione di attività integrate per la promozione del libro e della lettura. A disposizione un totale di 950.000 euro che, a fronte di una integrazione della dotazione finanziaria di 475.000 euro, ha raggiunto l’ammontare di 1.425.000 euro, assegnati a 52 progetti “esemplari”, in grado di coinvolgere scuole, biblioteche, istituzioni e associazioni creando un ecosistema favorevole alla lettura. I progetti finanziati hanno fra le finalità: “l’istituzione di circuiti culturali integrati a livello territoriale per la promozione della lettura, con la partecipazione di istituzioni scolastiche, di biblioteche di pubblica lettura e di istituzioni o associazioni culturali”.