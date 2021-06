Comuni: continua mobilitazione sindaci siciliani, 10 giugno assemblea AnciSicilia

Palermo, 4 giu. (Adnkronos) – I Comuni siciliani si riuniranno in assemblea straordinaria giovedì 10 giugno, alle 18, in modalità digitale, “per valutare ulteriori azioni di protesta e di proposta finalizzate a sollecitare il governo nazionale e il governo regionale a superare l’attuale quadro normativo che vede sempre più Comuni dell’Isola in una condizione prolungata di crisi finanziaria o nell’impossibilità di approvare i bilanci di previsione 2021/2023 in equilibrio economico-finanziario e tali da garantire livelli soddisfacenti di servizi in favore di cittadini e imprese”. La decisione di convocare l’Assemblea nasce dalla mobilitazione indetta, nelle scorse settimane, dall’AnciScilia che più volte ha richiesto al governo nazionale e al governo regionale l’avvio di un confronto strutturato e stabile con gli Enti locali “senza ricevere la giusta attenzione”. Gli amministratori siciliani chiedono che “il bilancio di previsione torni ad avere la sua funzione di strumento di programmazione per pianificare investimenti, erogare servizi di qualità a cittadini e imprese e garantire i Livelli essenziali di prestazione (Lep)”.