Comuni, cooperazione Italia-Germania: torna il “Premio dei Presidenti”

Fino al 30 aprile è possibile partecipare alla III edizione del “Premio dei Presidenti”, iniziativa congiuntamente promossa dal Ministero Federale degli Affari Esteri tedesco e dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale italiano. Il bando è finalizzato a incentivare e valorizzare la cooperazione tra Comuni italiani e tedeschi, attraverso la selezione e premiazione di progetti elaborati congiuntamente nell’ambito di gemellaggi o partenariati già esistenti. Il bando intende favorire la realizzazione di iniziative che promuovano l’integrazione europea, la partecipazione giovanile, il dialogo tra generazioni, l’impegno civico, la sostenibilità, la cultura della memoria e la creazione di spazi pubblici, sia fisici che virtuali, concepiti come luoghi di incontro, scambio e interazione. Il contributo massimo assegnabile per ciascun progetto ammonta a 50.000 euro, erogati in egual misura dai due Governi. In un contesto storico in cui appare quanto mai urgente promuovere strumenti e iniziative volti a rafforzare il dialogo e la solidarietà europea, i Presidenti della Repubblica, Frank-Walter Steinmeier e Sergio Mattarella, rivolgono un invito ai Comuni italiani e tedeschi affinché partecipino all’iniziativa, contribuendo ad approfondire i legami esistenti tra i due Paesi.