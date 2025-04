Comuni, Libro e Arte Contemporanea: online i bandi Mic per la “Capitale italiana”

Sono disponibili online sul sito del ministero della Cultura i bandi per la ‘Capitale italiana del Libro’ per l’anno 2026 e per la ‘Capitale italiana dell’Arte contemporanea’ per l’anno 2027. Istituito nel 2024, il riconoscimento di Capitale italiana dell’Arte contemporanea – ricorda il Mic in una nota – è finalizzato a incoraggiare e sostenere la capacità progettuale e attuativa delle città italiane nel campo della promozione e valorizzazione dell’arte contemporanea. Per il Comune vincitore è previsto dal bando un finanziamento pari a 1 milione di euro per l’attivazione di progetti culturali che contemplino l’organizzazione di mostre, festival e rassegne, nonché la realizzazione e la riqualificazione di spazi e aree dedicate alla fruizione dell’arte contemporanea. I Comuni interessati a partecipare alla selezione, in forma singola o aggregata, possono presentare la domanda entro il 15 giugno 2025. Le candidature saranno valutate da una commissione indipendente composta da cinque esperti di comprovata fama nel settore della cultura e delle arti visive contemporanee, di cui tre, incluso il presidente della Giuria, designati dal ministro, uno designato dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani e uno dalla Conferenza delle Regioni. Entro il 15 settembre 2025 la Giuria esaminerà le candidature ammesse e selezionerà un massimo di 5 progetti finalisti. ùGiunto alla sua settima edizione, il riconoscimento di Capitale italiana del Libro persegue molteplici obiettivi strategici finalizzati al sostegno della lettura e al miglioramento dell’offerta culturale della comunità di riferimento, quali, ad esempio, l’incentivazione alla frequentazione di biblioteche e librerie, la diffusione della conoscenza del patrimonio librario italiano, la diffusione di buone pratiche di promozione della lettura realizzate da soggetti pubblici e privati, anche rafforzandone la collaborazione. I Comuni interessati a partecipare alla selezione possono presentare la domanda entro 60 giorni dalla pubblicazione del bando sul sito del ministero della Cultura. Le candidature verranno valutate da una Giuria composta da cinque esperti indipendenti di chiara fama nel settore della cultura e dell’editoria. Il Comune a cui verrà conferito il riconoscimento riceverà un finanziamento pari a 500mila euro. Per ulteriori informazioni e per la consultazione integrale dei bandi, è possibile visitare la sezione “bandi e concorsi” del sito istituzionale del ministero della Cultura ai seguenti link: Capitale italiana del Libro https://cultura.gov.it/ comunicato/27397 Capitale italiana dell’Arte contemporanea https://cultura.gov.it/ comunicato/27402.