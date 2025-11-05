Comuni, nuovo avviso pubblico dell’Anci: incentivi per le imprese giovanili under 35

Valorizzare il ruolo dell’amministrazione locale rispetto alla creazione di opportunità di integrazione socioeconomica degli under 35 nelle comunità locali dove vivono. Sono questi gli obiettivi principali del nuovo avviso pubblico promosso dall’Anci e rivolto alle aggregazioni comunali più piccole, con attenzione particolare ai Comuni delle Aree interne del Paese. L’iniziativa, che è stata presentata oggi, vuole infatti “stimolare la nascita di imprese giovanili under 35 in grado di attivare e gestire servizi dedicati agli anziani contribuendo così al rilancio della silver economy nei piccoli centri”. Un incontro, dunque, tra generazioni. I giovani sono così al centro dello sviluppo del territorio nel progetto dell’associazione dei Comuni avviato attraverso il Fondo per le Politiche giovanili. “L’obiettivo è quello di farli diventare promotori di innovazione e rigenerazione comunitaria, portando benefici anche a chi quei territori li ha vissuti prima di loro – ha spiegato il vicepresidente Anci con delega sport, aree interne, salute e politiche giovanili, Roberto Pella – Parliamo di servizi innovativi, alfabetizzazione digitale e nuove opportunità per contrastare lo spopolamento nei piccoli Comuni”. Per Monsignor Vincenzo Paglia, l’iniziativa “ha un valore strategico per il Paese”. “Le aree interne coinvolgono circa 14 milioni di cittadini e migliaia di Municipi pari al 60% del territorio nazionale – ha spiegato – In questi territori vivono almeno 2,3 milioni di anziani e centinaia di migliaia di giovani, spesso costretti a forme di pendolarismo, di lavoro precario o sommerso, di disoccupazione o di abbandono sia dello studio che del lavoro. L’alleanza tra queste due fragilità apparenti può diventare una forza di sviluppo”. Il bando finanzia quindi proposte candidate da aggregazioni intercomunali, comprese le Unioni di Comuni e di Comuni montani con popolazione fino a 50mila abitanti, di cui faccia parte almeno un comune in area interna ‘Snai’. I progetti proposti dovranno prevedere lo svolgimento di attività, interventi o servizi innovativi da parte di under 35 e di cui siano fruitori, o anche coattuatori, gli ‘anziani autosufficienti’ delle comunità locali.