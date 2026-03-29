Comuni, patrimonio rurale italiano: aperto il bando “Spighe Verdi”

Torna il bando Spighe Verdi, l’iniziativa di Foundation for Environmental Education (FEE Italia, ente certificatore anche delle Bandiere Blu) in collaborazione con Confagricoltura, dedicata ai Comuni capaci di distinguersi nella gestione sostenibile del territorio rurale. L’edizione 2026 è l’undicesima dell’iniziativa e anche quest’anno prevede per gli enti locali vincitori il marchio della Spiga Verde, a certificare l’impegno delle amministrazioni locali nel valorizzare i propri patrimoni agricoli, ambientali e paesaggistici. La certificazione ha un anno di validità e ai Comuni premiati viene data la possibilità di ricandidarsi anche alle successive edizioni. Una scelta coerente con lo spirito del Programma: contribuire al percorso verso un miglioramento reale e continuo dei territori rurali italiani. Gli ambiti di riferimento vanno dalla conservazione alla valorizzazione sostenibile delle zone rurali italiane, ma riguardano anche i centri urbani e le ricchezze storiche e urbanistiche e la loro fruizione. Il Programma Spighe Verdi nasce anche per sostenere i flussi turistici in aree del Paese meno conosciute, ma non per questo meno ricche di storia e natura rispetto alle destinazioni più famose.

I Comuni si possono candidare entro il 4 maggio 2026, seguendo la procedura disponibile sul portale dedicato. La valutazione si baserà su diversi criteri relativi a determinate aree tematiche (acqua, energia, agricoltura, rifiuti, assetto urbanistico, tutela del paesaggio). Il giudizio è affidato a una Commissione di esperti di cui fa parte anche Confagricoltura. Il Programma Spighe Verdi di FEE Italia e Confagricoltura ha al centro il mondo agricolo e il ruolo che ricopre non solo nella produzione di cibo di qualità e sostenibile, ma anche nella cura del paesaggio e della biodiversità. Ai Comuni il compito di mettere in atto progetti condivisi, con agricoltori e comunità locali, attraverso il patrimonio materiale e immateriale di cui l’Italia è ricca. Nel 2025 il riconoscimento della Spiga Verde è stato ottenuto da 90 Comuni di 15 regioni.