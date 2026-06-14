Comuni, piano di Gestione forestale: circa 5,4 milioni di euro in Campania

L’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania ha pubblicatoper la redazione deinell’ambito dell’attuazione della Strategia Forestale Nazionale. La dotazione complessiva è di circae l’intervento punta a rafforzare la pianificazione sostenibile del patrimonio boschivo e pascolivo regionale, favorendo la tutela ambientale, la prevenzione del rischio idrogeologico e la valorizzazione delle aree forestali inIl finanziamento, realizzato con i fondi dellacoprirà il, consentendo agli Enti locali di realizzare studi, rilievi e analisi necessari alla redazione degli strumenti pluriennali di gestione territoriale e programmazione quali i Piani di Gestione Forestale, in linea con gli obiettivi della normativa nazionale ed europea in materia di gestione sostenibile delle foreste.“Ad oggi – spiega l’assessora all’Agricoltura,– in Campania sono presenti circa 100 Comuni sprovvisti di un Piano di Gestione Forestale oppure dotati di strumenti ormai scaduti o prossimi alla scadenza. Questo intervento, particolarmente atteso, consentirà a molti enti di dotarsi di un fondamentale strumento di governo del territorio, che rappresenta un requisito indispensabile per accedere alle opportunità, aprendo così nuove prospettive di sviluppo. Per i Comuni dotati di un Piano di Gestione Forestale sarà inoltre possibile valorizzare le risorse forestali attraverso la commercializzazione di legname certificato e la realizzazione di servizi ecosistemici, come ad esempio la certificazione dei sentieri per l’inserimento nei circuiti turistici. Più in generale, questi strumenti consentiranno una gestione più efficace di tutte le tematiche legate al patrimonio forestale, dagli usi civici ai pascoli, dalla raccolta dei prodotti secondari del bosco fino agli interventi di manutenzione territoriale e di contrasto al dissesto idrogeologico realizzati dalle Comunità montane”.Importanti anche i benefici dal punto di vista ambientale. I Piani di Gestione Forestale rappresentano infatti unoe del paesaggio, contribuendo alla protezione idrogeologica del territorio, all’assorbimento dell’anidride carbonica, alla conservazione delle risorse idriche e alla salvaguardia degli ecosistemi forestali.Tra le principali novità dell’avviso appena pubblicato vi è l’introduzione di, tra cui il LiDAR (Light Detection and Ranging), sistema di telerilevamento laser che consente rilievi estremamente accurati della morfologia del territorio, della struttura della vegetazione e delle caratteristiche forestali, garantendo maggiore precisione e una significativa riduzione dei tempi e dei costi rispetto ai metodi tradizionali.“Nel giro di pochi anni – conclude l’assessora Serluca – grazie al finanziamento di questi ulteriori 100 Piani di Gestione Forestale, la Campania potrà contare su una pianificazione dei beni silvo-pastorali pubblici pressoché completa, collocandosi tra le regioni italiane con il più alto livello di pianificazione forestale e, quindi, di capacità di gestione del proprio patrimonio boschivo. Il Piano di Gestione Forestale svolge infatti una funzione analoga a quella di un piano regolatore: rappresenta lo strumento guida e il presupposto fondamentale per tutte le politiche di tutela, valorizzazione e sviluppo del territorio rurale e montano”.Il bando è consultabile al link