Comuni, Premio città italiana dei giovani: candidature aperte fino al 15 febbraio 

Dopo l’edizione 2025 vinta da Catania, si aprono le candidature per il Premio “Città Italiana dei Giovani” 2026, iniziativa di carattere nazionale promossa dal Consiglio Nazionale dei Giovani in collaborazione con il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’Agenzia Italiana per la Gioventù e la Consulta ANCI Giovani. Il bando punta a valorizzare progetti urbani innovativi capaci di promuovere inclusione, benessere e partecipazione attiva delle giovani generazioni, rafforzando il ruolo dei territori nelle politiche giovanili. L’iniziativa, che nelle precedenti edizioni ha favorito esperienze di rigenerazione urbana e coinvolgimento civico, intende sostenere proposte in grado di interpretare i bisogni e le aspirazioni dei giovani, con particolare attenzione ai temi della cultura, della legalità e dell’ambiente. I Comuni interessati possono presentare la propria candidatura entro il 15 febbraio 2026.