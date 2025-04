Comuni, progetto “Bandiera Azzurra”: Fidal e Anci lanciano il nuovo bando

Riparte per il 2025 il progetto Bandiera Azzurra, il riconoscimento esclusivo che la Federazione Italiana di Atletica Leggera e Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) assegnano annualmente a quei Comuni che si distinguono per l’impegno nella promozione della pratica della corsa e del cammino, e della salute più in generale, quali strumenti di benessere e qualità della vita. Il progetto si pone l’obiettivo di promuovere la pratica sportiva e quella dell’atletica leggera, del cammino e della corsa, e di avvicinare sempre più persone di qualsiasi fascia di età alla pratica di esercizio fisico e sportivo nonché di valorizzare le aree dedicate all’attività motoria incentivando la nascita di nuovi percorsi dedicati alla pratica di cammino e corsa sostenibili e protetti. “Anche quest’anno riparte Bandiera Azzurra, un progetto che per Anci ha significato l’opportunità per sensibilizzare i Comuni in tema di promozione della cultura del movimento e del benessere nelle nostre città- ha dichiarato Roberto Pella, vicepresidente dell’Anci- Sono convinto che attraverso la consegna simbolica della Bandiera Azzurra per sindaci e amministrazioni derivi l’impegno a rendere sempre più ampia la partecipazione dei cittadini e sempre più efficace la lotta contro la sedentarietà e l’esclusione sociale che oggi rappresentano gravi minacce per la salute”. Per il presidente Fidal Stefano Mei “il successo delle passate edizioni dimostra quanto sia sentito il tema della corsa e del cammino in ogni angolo d’Italia. Sempre più cittadini hanno migliorato la qualità della propria vita abbracciando le buone pratiche promosse da Bandiera Azzurra. Siamo convinti che anche per il 2025 le amministrazioni locali sapranno cogliere questa opportunità sviluppando progetti virtuosi che puntino al benessere della popolazione in ogni fascia d’età, e in questo senso continuiamo a ringraziare Anci per non aver fatto mai mancare il supporto all’iniziativa”.