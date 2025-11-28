Comuni, restyling degli impianti sportivi: prorogato il bando Anci fino al 5 dicembre

Realizzare, riqualificare e avviare interventi di efficientamento energetico dell’impiantistica sportiva pubblica attraverso finanziamenti a tasso d’interesse completamente abbattuto per gli Enti Territoriali. E’ lo scopo di Sport Missione Comune 2025, il bando dell’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale realizzato in collaborazione con l’Anci, prorogato fino al 5 dicembre. Col bando, i Comuni, le Unioni di Comuni, i Comuni in forma associata, le Città Metropolitane, le Province e le Regioni potranno richiedere un finanziamento a tasso completamente abbattuto per finanziare interventi quali costruzione, ampliamento, miglioramento, efficientamento energetico degli impianti sportivi; maggiori spese dovute alle variazioni di prezzo conseguenti all’aumento dei costi dei materiali di costruzione; cofinanziamento alle risorse Pnrr, bandi regionali, Sport e Periferie; realizzazione di piste ciclabili.

A fronte dell'elevato numero di richieste pervenute, l'Istituto per il Credito Sportivo e Culturale ha deciso dunque di prorogare i termini del bando, confermando così il sostegno degli investimenti degli Enti Territoriali. Pertanto Icsc proroga la possibilità per gli Enti Territoriali di accedere a mutui a tasso fisso con la possibilità di beneficiare del totale abbattimento degli interessi per i contratti di durata fino a 10 anni. La proroga, si spiega, "rappresenta un'importante opportunità per Comuni, Province, Città Metropolitane e Regioni che intendono realizzare interventi a favore dello Sport, rafforzando l'accessibilità, la sostenibilità e la qualità delle infrastrutture sul territorio". In questo modo, l'Istituto "conferma la propria missione di banca pubblica di sviluppo, mettendo a disposizione risorse concrete per supportare programmi di investimento capaci di generare valore sociale ed economico per le comunità".