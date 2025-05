“Comunicare il consumo responsabile”: l’Università Luigi Vanvitelli premiata da Federvini

Si è tenuta presso il Centro Congressi della Sapienza Università di Roma la premiazione nazionale dell’iniziativa “Comunicare il consumo responsabile”, promossa da Federvini in collaborazione con Università Sapienza di Roma, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, Università degli Studi di Firenze e Università degli Studi di Verona.

Lanciato nel 2022, il progetto ha coinvolto oltre quattrocento studenti dei corsi magistrali in comunicazione e marketing, chiamati ad elaborare campagne per la promozione di unacultura del bere consapevole e responsabile.

Durante l’evento è stato premiato il miglior progetto di ciascuna università partecipante. Per l’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli sono stati premiati: Davide Giliberti, Daniele Bruno e Stefania Faella con il progetto “Cheers and Chill. Preparati al Beverdì”.

Gli studenti hanno lavorato in squadre, affiancati dai loro docenti, sviluppando proposte di comunicazione creative e di grande impatto.

“Federvini ha sempre attribuito grande rilievo a questa iniziativa”, ha affermato la Presidente di Federvini Micaela Pallini, spiegando che “investire nel dialogo con i giovani, attraverso percorsi strutturati e collaborativi con il mondo accademico, significa contribuire attivamente alla diffusione di una cultura del consumo consapevole, fondata sull’informazione e sulla responsabilità individuale. I progetti presentati dimostrano quanto le nuove generazioni siano pronte a interpretare questi temi con maturità, creatività e senso civico”.

“Iniziative come questa dimostrano quanto il nostro comparto sia pronto a fare la sua parte lavorando con le nuove generazioni per diffondere l’educazione verso i valori di consapevolezza emoderazione – ha dichiarato Cristina Mariani May Presidente e CEO di Banfi – Progetti come questo sono la miglior risposta per riaffermare il ruolo positivo del nostro settore su scala globale, abbiamo il dovere di proseguire in questa direzione”.

Uno tra i progetti sarà selezionato per rappresentare l’Italia alla finale del contest europeo in programma il prossimo 19 novembre a Bruxelles, promosso in collaborazione con le associazioni europee di riferimento. La competizione, che vedrà la partecipazione di atenei provenienti da Italia, Francia, Germania e Spagna, rappresenta una straordinaria occasione di confronto tra giovani talenti della comunicazione e un importante palcoscenico per valorizzare le migliori campagne in tema di responsabilità nei consumi. L’iniziativa si inserisce nel più ampio progetto europeo volto a promuovere una comunicazione corretta e trasparente sul consumo di alcol, rafforzando l’impegno condiviso di imprese, istituzioni e società civile nel sensibilizzare le nuove generazioni.

Il Professor Alberto Mattiacci, responsabile scientifico del progetto “Comunicare il consumo responsabile” e Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese presso l’Università La Sapienza di Roma, ha evidenziato come l’iniziativa rappresenti “un esempio virtuoso di sinergia tra accademia e mondo delle imprese, in cui gli studenti si misurano con una sfida concreta e diventano protagonisti attivi di un processo di comunicazione sociale”.

Secondo ilProf. Enrico Bonetti, Ordinario di Marketing presso l’Università Luigi Vanvitelli, “tradurre il concetto di responsabilità in un linguaggio accessibile, coinvolgente e autentico è un esercizio di grande valore formativo. I ragazzi hanno dimostrato di saper coniugare sensibilità e innovazione con straordinaria efficacia”.

Alla cerimonia hanno partecipato, oltre alla Presidente di Federvini Micaela Pallini, numerosi rappresentanti del mondo istituzionale accademico e produttivo, tra cui Maria Alessandra Gallone, Consigliere delegato del Ministro dell’Università e della Ricerca per le politiche dell’innovazione e della sostenibilità, Marco Bruschini, Direttore Comunicazione, Promozione e Valorizzazione del Ministerodell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Ugo Della Marta, Direttore Generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione del Ministero della Salute, Alberto Marinelli, Direttore del Dipartimento CoRiS della Sapienza, Cristina Mariani May, Presidente e CEO di Banfi e il Prof. Rodolfo Maralli, Presidente di Banfi Srl e docente di Marketing Planning presso la Sapienza Università di Roma.