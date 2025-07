Comunicare vuol dire fiducia, Fabrizio Minnella: Il cambiamento? E’ una questione di narrazione

Qual è il compito della comunicazione e che ruolo svolge nei processi di cambiamento? Sono i due interrogativi ai quali tenta di dar risposta il sociologo e giornalista Fabrizio Minnella in “Comunicare vuol dire fiducia”, un originale viaggio nel mondo della comunicazione sociale, di cui, si legge nella quarta di copertina, l’autore “esplora le potenzialità…con un approccio analitico e pragmatico, partendo da esperienze ed esempi concreti maturati sul campo”.

“La comunicazione sociale – avverte Minnella – riguarda il Terzo settore, la filantropia, le istituzioni” ma anche, “sempre più, il mondo profit”. Quanto ai processi di cambiamento, essi sono, secondo l’autore, “fenomeni sociali” che “interessano tutti e ciascuno. E hanno a che fare con la narrazione”. E il volume (con prefazione di Stefano Consiglio, presidente della Fondazione Con il Sud) “si rivolge soprattutto a coloro che nel percorso di cambiamento hanno o dovrebbero avere un ruolo di narratore: studenti, comunicatori, creativi, amministratori, dirigenti, operatori, volontari”. Ma a una condizione: che siano “concreti, appassionati, determinati e innovatori”.

Laureato in Sociologia del lavoro, giornalista, Fabrizio Minnella opera da molti anni nel campo della comunicazione sociale (dal 2008 per la “Fondazione Con il Sud” e, dal 2016, per l’impresa sociale “Con i Bambini” che attua i programmi del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile). Nell’introduzione al suo saggio egli chiarisce subito che il suo intento non è quello di realizzare un manuale per addetti ai lavori, ma proporre riflessioni e spunti per “ripensare la comunicazione” e “trovare soluzioni comunicative adeguate” alle criticità o ai forti limiti del sistema. Ma come? A partire da quelle che Minnella considera due caratteristiche fondamentali di una comunicazione davvero efficace: in primo luogo la sua capacità di essere generativa, vale a dire in grado di produrre, anzi “provocare”, una reazione; e poi la capacità di innescare un “processo partecipativo”, ciò che è alla base del concetto stesso di comunicazione sociale. Si tratta in fin dei conti di dare, o ridare, vita a una funzione, quella comunicativa, che per quanto riguarda gran parte del Terzo Settore è tuttora marginale. Il che è grave, sottolinea l’autore, soprattutto per le realtà del Sud, il cui notevole potenziale di cambiamento – ricorda Minnella – è stato messo in luce da Carlo Borgomeo.

E tuttavia la capacità di innescare reazioni e processi partecipativi ancora non basta. Ciò che è determinante nell’impostare una comunicazione sociale, che ne costituisce una precondizione necessaria, è la consapevolezza. La comunicazione sociale è un esercizio che mette in gioco prima di tutto il soggetto che ne è, letteralmente, il responsabile. “Occorre partire dalle domande esistenziali – scrive Minnella -: io chi sono? perché comunico? a chi?”. Un percorso analitico e pragmatico: che porti “a una visione chiara e condivisa della propria missione”. Contrariamente a quel che generalmente si pensa, il processo (come e perché facciamo le cose), osserva ancora Minnella, è più importante del progetto stesso e rappresenta il vero discrimine comunicativo. Di qui l’insistenza sulla narrazione, vale a dire su un tipo di racconto necessariamente vagliato dalla sensibilità del comunicatore. Infatti, spiega, Minnella: “La narrazione presuppone un narratore, il suo punto di vista sul racconto, la costruzione di mondi e scenari. Questo “filtro” mi permette di sottolineare implicitamente la necessaria partecipazione al racconto della società. Un ruolo attivo che, come “comunità nel cambiamento”, dovremmo esercitare. Evitando di avere soltanto una parte, più o meno piccola, nel grande racconto. Con una collocazione sbagliata, parziale o marginale, in una narrazione decisa altrove”.

Ed è proprio la capacità di realizzare una comunicazione sociale davvero partecipata (che rompa cioè e vada oltre il cerchio chiuso dei soliti interlocutori) a innescare il meccanismo vitale per il suo successo: vale a dire quello della fiducia. “E la fiducia – spiega Minnlla – è alla base di ogni processo di cambiamento. Non è un semplice ingrediente…non è uno strumento o una casella da spuntare su un pannello di controllo dei social. E’ qualcosa di molto delicato, che si costruisce e si alimenta negli anni. La fiducia non è la reputazione, ma contribuisce molto ad alimentarla. E’ come l’aria, necessaria ma non si vede. E’ qualcosa di costoso da mantenere nel tempo, nel senso di investimento organizzativo e di attenzione e cura. Perché la fiducia non è per sempre, come i diamanti del messaggio pubblicitario. Per questi motivi, e per altre ragioni argomentate nel volume, comunicare vuol dire fiducia”.